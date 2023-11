Diesel svuota letteralmente il proprio magazzino su Amazon, attivando nuove fantastiche promozioni che spingono letteralmente i consumatori verso un livello di risparmio inedito ed esclusivo, che porta a spendere solamente 39 euro per l’acquisto delle nuove scarpe.

Realizzate in tela nella parte esterna, quindi non adatte per la pioggia, dispongono di materiale interno sintetico, che le porta ad essere adatte più che altro per la stagione estiva o pre-autunnale (meno per quella invernale). La chiusura è la classica stringata, mentre il design porta ad una suola in gomma, con una riga con al centro il marchio che segue tutto il perimetro della scarpa.

Diesel, ecco le scarpe più economiche

Il risparmio sull’acquisto di queste scarpe Diesel vi lascerà davvero senza fiato, se pensate infatti che costano il 65% in meno del prezzo consigliato, raggiungendo il valore finale di soli 39 euro contro i 115 euro previsti di listino. Un rapporto qualità/prezzo assolutamente unico nel suo genere ed assolutamente da non lasciarsi sfuggire. Per acquistarle su Amazon, dovete PREMERE QUI.

Al momento attuale sono disponibili tantissime taglie differenti, ma vi assicuriamo che potrebbero terminare entro brevissimo, per questo motivo dovete subito correre ad acquistare la variante desiderata, onde evitare brutte sorprese, come l’impossibilità di acquistarla. La spedizione è gestita da Amazon, ed è anche disponibile la funzione Prova Prima, Paga Poi, così da avere la possibilità di testarle, prima di decidere se acquistarle a tutti gli effetti.