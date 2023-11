Tanti aggiornamenti hanno interessato WhatsApp in queste ultime settimane. Gli sviluppatori della chat di casa Meta hanno lavorato a lungo, sin dalla scorsa estate, per soddisfare le richieste del pubblico e per introdurre upgrade che erano auspicati anche da tanta parte degli addetti ai lavori.

WhatsApp, finalmente la novità tanto attesa per le foto

Dopo un costante pressing da parte degli utenti, finalmente WhatsApp ha abbattuto un suo muro ed ha garantito al pubblico la possibilità di inviare foto e video in alta definizione. Sia sugli iPhone che su dispositivi Android, quindi, gli utenti hanno la possibilità di condividere tutti i propri file multimediali con il loro formato originale.

Per condividere foto e video nella loro versione originaria, sarà necessario entrare nel menù Impostazioni di WhatsApp nella sezione Spazio e dati. A tal punto si dovrà spuntare l’opzione per l’invio di materiale nel loro formato originale. Effettuato questo passaggio, la piattaforma non attiverà più in automatico il suo algoritmo per la riduzione dei file nel momento del loro invio incita.

Questo aggiornamento, che era da tanto tempo atteso sia sugli iPhone di recente data che sui principali dispositivi Android, consente alla chat di effettuare un ulteriore passo in avanti verso la sfida oramai aperta a Telegram ed a tutte le altre piattaforme – anche social – attive nel campo della messaggistica istantanea. Su quest’upgrade, però, è bene ricordare un’ultima cosa: gli utenti che decideranno di inviare file con alte definizione andranno ad occupare molta più memoria di archiviazione per i loro device.