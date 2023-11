Acquistare una smart TV è divenuto nel corso del tempo sicuramente meno dispendioso e difficile per la maggior parte degli utenti, al giorno d’oggi infatti è possibile spendere pochissimo, ed avere ugualmente la certezza di mettere le mani su un prodotto di ottima qualità. E’ questo il caso di Xiaomi F2, un modello da 43 pollici di diagonale (108 centimetri), che oggi, in occasione del Black Friday di Amazon, costa meno di 300 euro.

Il prodotto presenta tecnologia LED classica, con risoluzione massima 4K ultraHD, pieno supporto all’HDR 10 per una maggiore qualità e fedeltà nella riproduzione, passando per la compatibilità con l’assistente vocale Amazon Alexa, oppure ovviamente la possibilità di installare applicazioni di streaming per guardare le serie TV preferite direttamente dal divano, senza accessori aggiuntivi.

Xiaomi, un risparmio così non si era mai visto sulla smart TV

Nessuno avrebbe mai pensato di poter arrivare un giorno a spendere meno di 300 euro per l’acquisto di una smart TV, ma ciò è possibile grazie all’accoppiata vincente di Amazon e Xiaomi. Gli utenti oggi infatti spenderanno solamente 279 euro per lo Xiaomi F2 da 43 pollici, contro il prezzo più basso recente di 299 euro. Se volete ACQUISTARLO su AMAZON, allora dovete premere qui.

Il televisore presenta cornici sottilissime, il che favoriscono il posizionamento in una qualsiasi parte della casa, grazie anche alla presenza di dimensioni generalmente allineate con le aspettative, considerando appunto che può raggiungere 24,1 x 95,7 x 60,7 centimetri. Il pannello, dato il suo prezzo così ridotto, è a 60Hz.