Uno sconto folle vi attende direttamente su Amazon in occasione del suo Black Friday, infatti gli utenti possono pensare di acquistare un ottimo smartwatch ad un prezzo complessivamente accettabile, se considerate che appunto saranno necessari solamente 29 euro per il suo acquisto.

Il prodotto è caratterizzato da un ampio display da 1,85 pollici, completamente a colori e touchscreen, il tutto affiancato da una piccola ghiera sul lato destro che permette la navigazione all’interno dei menù. Le funzioni raggiungibili dagli utenti sono all’incirca sempre le stesse, e comprendono il monitoraggio del sonno, oltre 100 attività sportive, il cardiofrequenzimetro, il conteggio dei passi, delle calorie bruciate e delle distanze percorse.

Nuovi sconti Amazon Black Friday vi attendono ogni giorno, scopriteli subito correndo ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, sul quale troverete anche coupon gratis per risparmiare al massimo.

Smartwatch, risparmio shock con il Black Friday Amazon

Il prezzo finale del prodotto è indiscutibilmente uno dei più bassi che abbiamo mai visto, considerando appunto la sua qualità generale, infatti al giorno d’oggi gli utenti lo possono acquistare con un esborso di soli 29,99 euro. Spedizione rapidissima gestita direttamente da Amazon, con consegna anche il giorno successivo dell’acquisto effettuato. ACQUISTATELO QUI direttamente su Amazon.

Il prodotto viene definito come smartwatch da donna più che altro per la colorazione rosa, poiché per il resto è esattamente allineato con le aspettative classiche di un modello di questo tipo, è impermeabile IP68 per la protezione da schizzi d’acqua e dalla pioggia, con una batteria che garantisce circa 7 giorni di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica.