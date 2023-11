Password più usate in ITALIA, la prima non è più 123456

Un aspetto fondamentale per la propria sicurezza in generale è quello di impostare una password. La classica parola d’ordine può rendere molto più difficile ai malviventi entrare in un account e prenderne possesso. Chiaramente tutto varia in base alla difficoltà che viene elaborata per ogni password, per cui bisogna porvi molta attenzione.

Che sia per proteggere un account, per secretare dei documenti o per proteggere la propria privacy in generale, è importantissimo non uniformarsi agli altri. In Italia sembra che la parola d’ordine più usata in tutto il 2023 non sia più la tradizionale sequenza vista negli ultimi anni.

Stando a quanto rivelato infatti prima di quest’anno la password più usata era 123456, che ora però passa ufficialmente al secondo posto. Ma qual è la nuova parola d’ordine che ora occupa il gradino più alto del podio?

Password, c’è una nuova parola d’ordine in cima alla classifica italiana

Gli utenti italiani avrebbero scelto di cambiare metodo per proteggersi. La password più utilizzata di sempre, ovvero 123456, lascia spazio ad “admin“. Ad effettuare questa analisi ci avrebbe pensato la celebre società tecnologica NordPass, che avrebbe confermato a livello mondiale la diffusione primaria della sequenza numerica da 1 a 6.

In tutto il mondo dunque continuano ad utilizzare la solita password, ma non in Italia. Il terzo posto è occupato al momento proprio dalla parola “password”. Vanno a finire ufficialmente dietro le prime 10 posizioni i grandi classici, ovvero ciaociao e Juventus.

Per quanto riguarda “admin”, si tratta della password di base che protegge ad esempio le impostazioni di un qualsiasi modem o router.