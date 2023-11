La truffa a colpi di E-MAIL, tentativo di phishing ruba soldi dai conti

Quando si parla di inganni, gli utenti devono tenere le antenne sempre ben dritte. È capitato infatti a molte persone di essere apparentemente informati in merito a qualcosa ma poi di cascarci con tutte le scarpe. Da giorni sta girando un nuovo testo truffa che avrebbe colto di sorpresa più persone.

Come potete notare nelle parole che seguono nel paragrafo successivo, c’è qualcosa che non va. Innanzitutto l’italiano espresso non è per nulla corretto, cosa da prendere sempre in esame quando si valuta un messaggio. L’e-mail è stata inoltre mandata da un indirizzo molto difficile da comprendere, tutto sconclusionato. Questo è il principale indicatore che lascia subito capire che si tratta di una truffa. Si tratta infatti di indirizzi e-mail creati appositamente per fregare le persone, inoltrando loro un inganno sotto un’identità nascosta.

La nuova truffa si diffonde con un messaggio molto particolare, eccolo qui

Perché tenere sempre l’antenne dritte quando si riceve un messaggio? Semplicemente perché si potrebbe nascondere una truffa phishing al suo interno. Più persone infatti hanno vissuto un vero e proprio incubo dopo aver ricevuto una mail o un messaggio di testo sul proprio smartphone.

Questo è l’ennesimo caso che si sta ripercuotendo sugli italiani, che infatti si sarebbero ritrovati a dover scongiurare un nuovo pericolo.

Da più giorni si sta diffondendo in rete un messaggio che parlerebbe di un bonus gratis per giocare su una piattaforma d’azzardo. Ovviamente non c’è nulla di vero e lo scopo è solo quello di raccogliere i dati personali dei poveri utenti ignari.