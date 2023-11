La condivisione password con Windows 11 sarà più semplice

Il nuovo aggiornamento a Windows 11, versione 23H2, non è arrivato da molto tempo, ma già si parla di alcune novità che potrebbero ben presto arrivare. Il celebre sistema operativo di Microsoft infatti vuole chiudere alla grande questo 2023, concedendo agli utenti sempre più opportunità.

Una delle modifiche più importanti potrebbe permettere a tutti di condividere la password del Wi-Fi con i propri ospiti. Alcune fonti riportano che, dando un’occhiata alle recenti build del programma Insider, sarebbe già possibile ottenere un QR code da poter utilizzare proprio per condividere la password della rete Wi-Fi di casa propria.

Windows 11, arriva la possibilità di condividere la password con QR Code

Tutti gli utenti possono avere a disposizione, qualora facciano parte del programma in questione, la possibilità di recarsi nelle impostazioni del sistema operativo e accedere alla scheda usando questa nuova nuova possibilità. Bisognerà infatti entrare in “Rete e Internet“, andare poi nel riquadro “Wi-Fi” e selezionare la rete che interessa per poter accedere. Proprio qui ci sarà la possibilità di visualizzare sullo schermo il QR code.

Precedentemente tutti potevano avere la possibilità di vedere in chiaro la chiave segreta, ma ora è cambiato tutto. Sarà possibile quindi condividere la password con una maggior dose di privacy siccome non dovrete né dirlo ad alta voce, né scriverla ai vostri amici.

Tutto ciò rende inoltre anche più semplice la condivisione della password generalmente. Per quanto riguarda l’arrivo impianto stabile su Windows, bisognerà aspettare ancora un po’, ma a quanto pare la fase di test sembrerebbe essere a buon punto. Gli utenti quindi stanno per accogliere una novità molto importante, ma non finirà qui.