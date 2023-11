Un grande pericolo a cui tutti quanti dobbiamo prestare attenzione quando navighiamo in internet è costituito senza alcun dubbio dalle truffe online, questa tipologia di attacco cerca infatti di cogliere gli utenti impreparati nel tentativo di trafugare dati sensibili come le password per l’accesso ai social o i codici per sfruttare i conti correnti bancari.

Dunque le truffe online colpiscono sostanzialmente tutti cercando di arrivare al maggior numero di utenti possibile con l’obiettivo ovviamente di massimizzare le percentuali di successo, la metodologia più utilizzata è quella del phishing che è con l’inganno porta la vittima a consegnare i propri dati sensibili con le proprie mani senza nemmeno rendersene conto.

Fate attenzione quando vi arriva una comunicazione anomala spesso infatti si tratta proprio della suddetta modalità di truffa che può avere conseguenze anche molto gravi per i vostri risparmi.

Phishing tramite SMS

Proprio negli ultimi giorni in Italia sta circolando un nuovo sms perfettamente compatibile con quanto vi abbiamo detto sopra, quest’ultimo invita la vittima a gestire un accesso anomalo convincendola ad effettuare il login presso una pagina corrotta che è copierà tutti i suoi dati non appena quest’ultima li digiterà.

Per evitare di cascare in pieno in questa truffa che potrebbe consentire ai truffatori di accedere al vostro conto BancoPosta il consiglio migliore da seguire è semplice nonché il più efficace, cestinate l’sms non appena lo riconoscete.

Diffidate ogni qualvolta vi arriva una comunicazione che non vi aspettate, prestate attenzione ai dettagli in modo tale da riconoscere subito il pericolo.