Dal suo debutto al Goodwood Festival of Speed di luglio, la Hyundai IONIQ 5 N ha ribaltato i preconcetti riguardo alle potenzialità dei veicoli elettrici (EV). Keiichi ‘DK’ Tsuchiya, celebre pilota giapponese noto come “Drift King”, nel video prodotto dalla divisione N di Hyundai, afferma entusiasta: “È la prima volta che guido un veicolo elettrico in grado di fare drifting. È davvero divertente. L’agilità è stata la cosa più sorprendente. Ho pensato: ‘Stanno creando auto davvero divertenti!’ Quest’esperienza ha radicalmente cambiato la mia percezione di Hyundai”.

Coloro che hanno avuto il privilegio di guidare la IONIQ 5 N ne hanno lodato la combinazione impeccabile tra praticità per la guida quotidiana e straordinarie capacità in pista. Hanno sottolineato le molteplici caratteristiche uniche, derivanti dall’ambiente motorsportivo, che uniscono il caratteristico suono dei motori tradizionali all’emozionante coinvolgimento del conducente nell’esperienza di guida EV.

Indubbiamente, la IONIQ 5 N rappresenta una svolta nel panorama dei veicoli elettrici orientati alle prestazioni. Come prima EV ad alte prestazioni del marchio N di Hyundai, sfrutta la Electrified-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai Motor Group, incorporando le tecnologie perfezionate dalla divisione N attraverso un ampio sviluppo nei progetti elettrificati del “Rolling Lab“.

Questo nuovissimo modello incarna l’essenza delle prestazioni N attraverso i tre pilastri fondamentali: Corner Rascal, Racetrack Capability e Everyday Sportscar, inaugurando una nuova era di veicoli elettrici incentrati sul conducente, progettati per offrire divertimento alla guida, sfruttando tecnologie all’avanguardia ed elevando le capacità in pista.

IONIQ 5 N: Una Sinergia Perfetta di Prestazioni e Agilità

La Hyundai IONIQ 5 N eleva l’esperienza di guida a un nuovo livello con le sue straordinarie capacità di handling e agilità in curva. Le migliorie apportate al telaio e allo sterzo la rendono un veicolo dinamico e coinvolgente, ideale per i conducenti che cercano emozioni di guida senza compromessi.

Il piantone dello sterzo, rinforzato con il sistema N R-MDPS, offre un controllo preciso, migliorando la risposta e il feedback dello sterzo. Questo sistema è stato appositamente tarato con un rapporto di sterzata più elevato e una risposta migliorata, fornendo una sensazione di sterzata più diretta e comunicativa.

Il telaio è stato potenziato con l’aggiunta di 42 punti di saldatura e adesivi supplementari per migliorare la rigidità complessiva. I supporti del motore e della batteria sono stati rinforzati per resistere alla maggiore coppia del motore elettrico, mentre i telai anteriori e posteriori sono stati potenziati per garantire una maggiore rigidità laterale, assicurando una maneggevolezza superiore. Gli assali di trasmissione ispirati al WRC sia all’anteriore che al posteriore gestiscono la generosa coppia dei motori elettrici.

Il software N Pedal ottimizza il comportamento in curva e la sensibilità dell’acceleratore, offrendo una maneggevolezza reattiva e imitando le caratteristiche di un motore a combustione interna. L’N Drift Optimizer mantiene gli angoli di derapata attraverso un controllo in tempo reale, mentre la funzione Torque Kick Drift simula l’azione della frizione per un ingresso immediato in derapata. Il sistema N Torque Distribution consente una distribuzione variabile della coppia anteriore e posteriore su 11 livelli, ottimizzando le prestazioni. Il differenziale e-LSD sull’asse posteriore migliora ulteriormente la dinamica in curva, l’agilità e il controllo.

La IONIQ 5 N è equipaggiata con cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici e pneumatici Pirelli P-Zero 275/35R21 ad alta aderenza, migliorando le prestazioni complessive. Infine, grazie ai sensori ruota aggiuntivi e agli ammortizzatori maggiorati, messi a punto in modo specifico, le sospensioni a controllo elettronico ampliano le possibilità dell’auto, garantendo una guida confortevole e dinamica.

Controllo totale: tecnologie avanzate per una guida personalizzata

IONIQ 5 N si distingue come un’eccellenza tra i veicoli elettrici ad alte prestazioni, grazie a notevoli avanzamenti tecnologici progettati per offrire un’esperienza di guida senza precedenti.

Il cuore pulsante di IONIQ 5 N risiede nei suoi motori elettrici ad alta potenza, capaci di raggiungere una straordinaria velocità di 21.000 giri al minuto. Con una potenza massima di 478 kW / 650 CV attraverso la funzione N Grin Boost, offre un incremento di potenza per 10 secondi, regalando accelerazioni mozzafiato e un’emozione di guida unica.

Per partenze fulminee, IONIQ 5 N è equipaggiata con N Launch Control, fornendo al conducente tre livelli di trazione distinti per ottenere la partenza ideale in ogni situazione.

Per ottimizzare le prestazioni in pista, IONIQ 5 N introduce il Track SOC, un sistema che calcola automaticamente il consumo della batteria per ogni giro, un elemento cruciale per i piloti che desiderano monitorare attentamente le prestazioni del loro veicolo in pista.

La gestione termica avanzata della batteria assicura la massima efficienza energetica, resistendo alla degradazione causata dal calore eccessivo. Radiatori di raffreddamento indipendenti per batteria e motore garantiscono prestazioni ottimali anche nelle condizioni di guida più impegnative.

Per una gestione precisa dell’energia, IONIQ 5 N offre la funzione N Race, permettendo al conducente di scegliere tra la modalità “Sprint” per massima potenza o “Endurance” per un’ottima autonomia in pista.

Le prestazioni in frenata sono garantite dai freni N-tuned, con dischi anteriori da 400 mm e pinze monoblocco a quattro pistoncini, e dischi posteriori da 360 mm. Il sistema di frenata rigenerativa, rivisitato per migliorare le prestazioni di frenata, offre un’eccezionale forza di decelerazione fino a 0,6 G, stabilendo uno standard leader nel settore per le prestazioni di frenata.

Personalizzazione sonora: dai motori 2.0T ai Jet da combattimento

La IONIQ 5 N, oltre a offrire il piacere della guida elettrica, è progettata per essere la compagna sportiva ideale per il quotidiano, grazie a una serie di innovazioni tecnologiche dedicate a migliorare l’esperienza di guida.

Al cuore di questa esperienza c’è l’N e-shift, un elemento fondamentale che fornisce un controllo preciso sull’erogazione di potenza e offre un’esperienza di guida interattiva, simulando l’azione di un cambio a doppia frizione a otto velocità presente nelle auto ICE N.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, la IONIQ 5 N incorpora l’N Active Sound+. Questa caratteristica integra l’N e-shift, regalando suoni futuristici tipici dei veicoli elettrici, insieme a richiami ai suoni tradizionali di motore e scarico delle auto a combustione interna. Una combinazione avvincente di elementi uditivi che eleva il livello complessivo dell’esperienza di guida.

Attraverso l’N Active Sound+, IONIQ 5 N offre tre temi sonori distinti: “Ignition“, che emula il suono dei motori 2.0T della N, “Evolution“, che propone un suono ad alte prestazioni, e “Supersonic“, ispirato ai potenti suoni dei jet da combattimento. Oltre a rendere la guida più coinvolgente, questi temi sonori permettono ai conducenti di personalizzare la propria esperienza uditiva, aggiungendo un tocco unico alla loro avventura su strada.

IONIQ 5 N: tecnologie avanzate per un’esperienza di guida intelligente in Europa

Per i conducenti europei, IONIQ 5 N presenta la rivoluzionaria funzione N Road Sense. Questo sistema all’avanguardia consiglia automaticamente l’attivazione della modalità N quando rileva cartelli stradali indicanti percorsi tortuosi. Tale innovazione ottimizza le impostazioni del veicolo in risposta alle condizioni della strada, garantendo un’esperienza di guida più dinamica e coinvolgente.

Inoltre, IONIQ 5 N mantiene la pratica funzione V2L (Vehicle-to-Load), che permette ai conducenti di sfruttare l’energia immagazzinata nella batteria ad alto voltaggio per ricaricare o alimentare dispositivi esterni vari, persino quando il veicolo è spento. Questa versatilità trasforma il veicolo in una fonte di energia portatile, andando oltre la sua funzione di semplice mezzo di trasporto.

Grazie a queste innovazioni tecnologiche, IONIQ 5 N si distingue come più di una semplice auto elettrica; è un veicolo progettato per offrire un’esperienza di guida eccezionale e interattiva, anticipando le esigenze dei suoi guidatori.

Estetica da pista: Il design sportivo di IONIQ 5 N

IONIQ 5 N sfoggia un’estetica distintiva, arricchita da modifiche di design e proporzioni mirate a enfatizzare il suo orientamento verso le prestazioni e le potenzialità di guida in circuito. Sono queste le specifiche che fanno la maggiore differenza a livello di sportività, soprattutto in contrapposizione alla versione standard di IONIQ 5.

Il veicolo ha subito specifici adattamenti delle proporzioni, rendendolo più basso di 20 mm, più largo di 50 mm per accogliere pneumatici più imponenti, e più lungo di 80 mm. La fascia anteriore N-Mask presenta una rete funzionale, prese d’aria e deflettori che migliorano il raffreddamento, mentre lo spoiler anteriore sottolinea l’assetto ribassato e il design orientato alle prestazioni. Il dettaglio “Luminous Orange” sul paraurti nero prosegue lungo le minigonne laterali, contribuendo a conferire un aspetto da pista.

Un esclusivo spoiler ad ala e un diffusore posteriore controllano il flusso d’aria, ottimizzando le prestazioni aerodinamiche. La terza luce di stop, triangolare e integrata nello spoiler, e il portellone posteriore con copertura paraurti nera e grafica a bandiera a scacchi, insieme al tergilunotto, completano il look distintivo.

Interni racing: volante N, sedili ribassati e materiali sostenibili

All’interno, IONIQ 5 N fonde con maestria gli elementi di design distintivi della gamma N, combinando stile e funzionalità per la guida in pista. Il volante N, di nuova concezione, presenta il logo N in evidenza e pulsanti N che consentono al conducente di personalizzare l’esperienza di guida. La console centrale, progettata per la guida in pista, include supporto per le gambe e funzionalità quotidiane come USB C, ricarica wireless e portabicchieri.

I sedili N ribassati, con rinforzi, offrono stabilità in curva e accelerazioni laterali, ideali per chi cerca prestazioni elevate. Gli interni mantengono un design ispirato alla pista, con dettagli a bandiere a scacchi su battitacco, pedali in metallo e poggiapiedi laterale.

Materiali sostenibili, come guarnizioni decorative in paperette riciclabili, filato in PET BIO, pelle lavorata in modo ecologico e vernice a pigmenti di pneumatici riciclati, sono incorporati in tutto l’abitacolo, contribuendo non solo alla sostenibilità, ma anche al design complessivo orientato alla pista e alla funzionalità dell’abitacolo.

In conclusione, IONIQ 5 N non è solo un’auto elettrica ad alte prestazioni, ma una fusione perfetta tra design audace, tecnologie innovative e sostenibilità, promettendo agli appassionati della guida un’esperienza unica che va oltre il semplice concetto di veicolo, trasformando ogni viaggio in un’avventura emozionante ed ecosostenibile.