La soundbar di Samsung resta a tutti gli effetti uno dei prodotti più richiesti e desiderati da parte del pubblico, sempre alla ricerca della migliore occasione per risparmiare, ed essere comunque certo di riuscire a mettere le mani su dispositivi dalla qualità elevata.

Il risparmio in questo caso è davvero totale, proprio perché la spesa finale da sostenere è di circa 129 euro, per la Soundbar HW-B530/ZF con annesso subwoofer (quindi set composto da 2 elementi), con 2.1 canali ed una potenza massima di 360W. I bassi sono profondi, grazie proprio alla presenza del componente aggiuntivo, gli alti cristallini ed il suono è ottimizzato per qualsiasi input.

Solo oggi codici sconto Amazon gratis sul canale Telegram ufficiale, andate subito ad iscrivervi a questo link per scoprire anche le offerte del Black Friday.

Samsung, la soundbar è quasi gratis su Amazon

Il prodotto è in vendita oggi ad uno dei prezzi più bassi di sempre, poiché gli utenti possono spendere solamente 129 euro per il suo acquisto, considerando appunto che nell’ultimo periodo si era arrivati ad una spesa finale di 149 euro (quindi si gode di una riduzione ulteriore del 14%). Se volete acquistarlo, dovete subito collegarvi qui al link di Amazon.

La potenza massima che può raggiungere è di 360 watt, in confezione si trovano soundbar, subwoofer e telecomando per il controllo da remoto. Gli utenti che non volessero utilizzare il cavo fisico per collegare direttamente la soundbar al televisore, potranno sfruttare il bluetooth, così da non alterare l’estetica del salotto o della stanza in cui viene posizionato, senza cambiare quelle che sono le prestazioni finali.