Anche in occasione del prossimo Black Friday e della corsa agli acquisti, la sicurezza per i pagamenti online sarà fondamentale per gli utenti. Tante persone per i prossimi acquisti online si affideranno a PayPal, uno strumento di pagamento ritenuto leader in termini di sicurezza grazie alla possibilità di effettuare ogni genere di acquisto senza comunicare di volta in volta i dati della propria carta di credito o del proprio conto corrente.

PayPal, il problema della sicurezza legato al phishing

Al netto dei benefici garantiti da PayPal, parlare di rischio zero per il servizio virtuale non è possibile. Anche questo strumento infatti è bersaglio dei tentativi di phishing da parte dei cybercriminali della rete.

Come gli utenti delle banche, anche i clienti di PayPal ricevono una serie di messaggi fasulli sia attraverso le mail che attraverso gli SMS. Questi messaggi promuovono finiti accrediti sul conto online degli utenti di PayPal, con l’obiettivo di spingere l’attenzione dei lettori su un link in allegato su cui cliccare.

Il link in allegato a queste comunicazioni rappresenta un vero e proprio cavallo di Troia. Cliccando sul link, gli utenti si espongono ad un potenziale rischio. Indirizzati in automatico su un portale fasullo, gli utenti vengono spinti ad inserire le loro credenziali d’accesso.

Coloro che inseriscono di dati home banking di conseguenza si espongono ad una serie di pericoli. In primis, la possibile creazione profili fake online e rubare i dati personali dei singoli utenti, ma gli hacker potrebbero anche mettere in pratica l’evenienza peggiore: il furto di ingenti somme di denaro dal proprio conto.