Google, durante quest’ultimo anno quasi arrivato alla fine, ha accelerato gli aggiornamenti relativi ad Android Auto, che si sono susseguiti uno dietro l’altro durante gli scorsi mesi. Nonostante questo processo però ci sono una serie di incognite che non sono ancora state risolte da parte dell’Azienda. In particolare, infatti, Google non ha ancora rilasciato un changelog di questi update. Questa mancanza complita l’effettiva comprensione delle possibili novità. Situazione analoga si era presentata anche durante il rilascio dell’aggiornamento di Android Auto 10.9. Infatti, la versione stabile di questo aggiornamento è stata lanciata solo dopo la diffusione della versione beta.

Gli aggiornamenti di Android Auto

Per il momento possiamo fare riferimento ai propri pareri rilasciati dagli utenti che hanno già avuto modo di provare questa nuova versione di Android Auto. Da una prima occhiata, sembra che non ci siano grandi differenze rispetto alle versioni precedenti. Questo probabilmente dipende dal fatto che Google si sta concentrando maggiormente sulla correzione di possibili bug e criticità che possono presentarsi.

Infatti, a tal proposito, questa nuova versione non include una delle ultime novità a cui sta lavorando la società, ovvero la possibilità di utilizzare uno stesso sfondo sia per Android Auto che per tutti i propri dispositivi mobili. È quindi stato ipotizzato da molti che questa funzione sia ancora in fase di test e quindi non essendo ancora pronta potrebbe aver bisogno di un po’ di tempo in più prima che possa essere rilasciata ufficialmente su Android Auto.

Inoltre, Google ha dichiarato di star lavorando allo sviluppo di un nuovo modo, molto più semplice, per poter disconnettere il proprio smartphone dall’unità principale di Android Auto. In particolare, si parla del collegamento eseguito attraverso la modalità wireless. Andando nello specifico, verrà aggiunto un pulsante all’interno del centro notifiche dello smartphone che permetterà di disconnettere il dispositivo. Infatti, premendo questo tasto, la connessione wireless verrà interrotta all’istante. In questo modo verrà fornita agli utenti la possibilità di effettuare il collegamento sia tramite Bluetooth che collegando un altro smartphone contemporaneamente presente in auto. Come accennato però questo aggiornamento è ancora in lavorazione. Non sappiamo quindi con precisione quando Google deciderà di rilasciare questa novità per tutti i dispositivi smartphone collegabili.