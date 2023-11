Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Gli ultimi aggiornamenti continuano ad ampliare le funzionalità legate alla nota app di messaggistica istantanea. Con l’ultimo aggiornamento sarà possibile, finalmente, ascoltare i messaggi vocali di WhatsApp anche su Android Auto. La novità tanto attesa viene introdotta con la versione beta dell’app 2.23.24.15 e va a sopperire ad una delle mancanze più grandi per quanto riguarda l’uso dell’applicazione con Android Auto.

Arrivano i messaggi di WhatsApp su Android Auto

Dopo un bel po’ di attesa finalmente i messaggi vocali di WhatsApp arrivano anche su Android Auto. Non ci sono stati grandi proclami a riguardo nonostante si trattasse di un’attesissima novità. Per ora è stata inserita la possibilità di ascoltare gli audio, ma non è ancora possibile registrarne uno come risposta. Anche se nel caso è sempre possibile sfruttare la dettatura di Google Assistant per rispondere. L’abilitazione di questa nuova funzione avviene lato server, anche se sembra che sia comunque legata alla versione beta 2.23.24.15, attualmente la più recente messa a disposizione con il programma di test.

Come si potranno ascoltare i messaggi vocali di WhatsApp in auto? Il procedimento è molto semplice. Infatti, quando riceviamo un messaggio sulla nota app di messaggistica, basterà cliccare su “Leggi” e se nel messaggio è presente un messaggio vocale questo viene riprodotto in automatico tramite l’uso delle casse dell’automobile. Il meccanismo è dunque uguale a quello già presente per la ricezione dei “normali” messaggi. Inoltre, proprio come i messaggi di testo verrà segnalata anche una notifica sull’icona dell’app. Come abbiamo già detto la risposta dovrà essere testuale e sarà possibile solo poter sfruttare la dettatura vocale. Non è da escludere però che presto verrà inserita anche un’ulteriore funzione in grado di supportare anche la registrazione di messaggi vocali in uscita.

Come abbiamo già accennato, la funzione per ascoltare i messaggi vocali di WhatsApp su Android Auto è disponibile solo per la versione beta più recente dell’app di messaggistica. Infatti, il programma beta permette di provare in anteprima le novità realizzate dal team di sviluppatori dell’azienda madre dell’app. Per poter far parte del programma beta bisogna iscriversi al canale di beta testing attraverso il Google Play Store.