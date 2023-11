Il produttore cinese Xiaomi ha deciso di ampliare ulteriormente la sua gamma di prodotti della suite Redmi Note 13. Come avevano anticipato i rumors, infatti, in queste ore l’azienda ha presentato in veste ufficiale in madre patria il nuovo mid-range Xiaomi Redmi Note 13R Pro. Quest’ultimo sarà disponibile in diverse nuove colorazioni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi annuncia ufficialmente in Cina il nuovo Xiaomi Redmi Note 13R Pro

Xiaomi Redmi Note 13R Pro è il nuovo smartphone di fascia media del produttore tech Xiaomi ed è stato annunciato in queste ore per il mercato cinese. Come avevano anticipato i rumors dei giorni scorsi, il nuovo smartphone dispone di un design molto curato. Sul retro troviamo una backcover disponibile in svariati colori e con un modulo fotografico da un’inedita forma.

La parte frontale dello smartphone è invece occupata da un già collaudato display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.67 pollici. In alto al centro trova sempre posto un foro per la fotocamera anteriore e le cornici attorno allo schermo sono decisamente ottimizzate. Tutte caratteristiche condivise con il fratello Xiaomi Redmi Note 13R, eccetto per il taglio di memoria.

Sul nuovo modello è infatti disponibile un unico taglio di memoria comprendente 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. Lo smartphone può inoltre vantare la presenza di un sensore fotografico principale da 108 MP e una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Redmi Note 13R Pro sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo di circa 254 euro al cambio attuale.