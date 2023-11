Black Friday 2023, se il prezzo scende ancora Amazon vi RIMBORSA

Anche oggi Amazon torna a stupire gli utenti. In realtà già da qualche giorno in molti sono venuti a conoscenza di una situazione incredibile: Amazon può rimborsare le differenze di prezzo.

Immaginate di acquistare un prodotto che il giorno dopo improvvisamente arrivi a costare meno: sarà proprio il colosso e-commerce a rimborsarvi automaticamente. Tutte le informazioni del caso sono racchiuse nel prossimo paragrafo dove trovate anche la dichiarazione ufficiale di Amazon in cui si certifica tale tipo di iniziativa, che peraltro è in esclusiva.

Queste sono le parole ufficiali rilasciate da Amazon in merito alla situazione

Il tutto funziona in maniera molto facile, bisogna essere semplicemente interessati ai prodotti che hanno il badge con scritto “Offerta Black Friday“. Direttamente sulla pagina ufficiale ci sarà un banner pubblicato da Amazon, tramite il quale si potrà venire a conoscenza dell’offerta.

Sugli acquisti che verranno effettuati entro il prossimo 27 novembre, si potrà ricevere infatti un rimborso nel caso in cui dovesse scendere ulteriormente il prezzo prima del 4 dicembre.

Questa è una nuova protezione che Amazon pone in aggiunta rispetto alle altre di cui già dispone. Si tratta anche di una strategia utile per vanificare le offerte fake su alcuni prodotti il cui prezzo è stato aumentato proprio in vista dell’arrivo del periodo del Black Friday.

“Se compri un articolo con l’etichetta Offerta Black Friday venduto da Amazon tra il 17 e il 27 novembre e il prezzo diminuisce ulteriormente prima delle 23:59 CET del 4 dicembre, riceverai automaticamente un rimborso per la differenza. Sarai notificato tramite email una volta che il rimborso sarà elaborato.”