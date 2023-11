CoopVoce contro Kena e Iliad, la super OFFERTA che tutti vogliono

Sarebbe semplice per tutti gli altri gestori primeggiare nel momento in cui non dovessero trovarsi davanti realtà più interessanti. Queste, che rispondono al nome di gestori virtuali, sono state in grado di prendere il sopravvento scalzando dai primi posti in classifica tutti quegli altri gestori che hanno impiegato anni per raggiungere tali risultati. CoopVoce è uno dei fautori di questa sorta di “colpo di Stato” che ha visto dunque provider famosi come WindTRE, Fastweb e Iliad inseguire.

La grande facoltà di questo gestore virtuale è quella di riuscire a garantire ai suoi nuovi utenti tantissimi contenuti ma soprattutto prezzi bassi. Questi durano in maniera perpetua, senza mai scadere e senza mai essere sottoposti a rimodulazione improvvise che porterebbero il prezzo ad aumentare. CoopVoce è dunque garanzia di grande qualità, di quantità e soprattutto di convenienza.

A dimostrarlo sono tutte le offerte che si sono alternate durante il corso di questo 2023, che non è stato altro che la conferma dei due anni precedenti, vero e proprio periodo di boom dell’azienda. I riflettori ora come ora sono puntati di diritto sull’ultima offerta lanciata sul sito sito ufficiale, quella che durerà fino al mese di dicembre: si tratta della EVO 100.

CoopVoce continua a battere la concorrenza, la EVO 100 è un’arma super efficace

Esattamente dallo scorso 9 novembre, gli utenti che vogliono sottoscrivere la promo possono avere a disposizione tutto ciò che serve tra minuti, messaggi e giga per un prezzo di 6,90 €. Il costo mensile durerà per sempre, senza cambiamenti.

All’interno della promo tutti possono trovare minuti senza limiti per le telefonate, 1000 messaggi verso chiunque e infine 100 giga per la connessione Internet usando la rete 4G. Solo per la prima volta, bisognerà provvedere anche al costo di attivazione pari a 10 €.