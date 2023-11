Vodafone, cosa offrono le due SILVER da 7,99 e 9,99 EURO

Quando un gestore come Vodafone decide di fare sul serio ci sono poche chances di sopravvivenza per gli altri gestori. Effettivamente questo provider che da sempre detiene la leadership in Italia e in Europa sta dimostrando ancora una volta di saperci fare, soprattutto nel recupero dei suoi vecchi clienti.

L’azienda ha ritenuto opportuno riportare in vita due delle sue migliori offerte ma con prezzi totalmente modificati. Si tratta di quelle che appartengono alla linea Silver, che include due promo con lo stesso nome ma con contenuti diversi.

Vodafone batte tutti, le Silver non hanno mai avuto prezzi così bassi

Partendo dal presupposto che si tratta di uno dei gestori con la connessione Internet più potente in assoluto, ci sono questa volta altre motivazioni che potrebbero spingere gli utenti ad un rientro. La prima consiste sicuramente nella grande abbondanza di contenuti nell’offerta mobile, mentre la seconda nel prezzo mensile.

Tra le due Vodafone Silver ecco la prima, quella che ogni mese costerà solo 7,99 €, con tutto incluso. Si parte da minuti illimitati verso qualsiasi provider passando per gli SMS illimitati ancora verso tutti e infine arrivando a ben 100 giga disponibili in rete 4G.

La seconda delle due offerte invece costa solo 9,99 €, includendo il suo interno minuti senza limiti, SMS limitati e 150 giga per la navigazione 4G. Il costo di attivazione costituisce un prezzo di soli 10 € una tantum, ma c’è anche un’altra proposta: coloro che accetteranno di pagare il tutto con metodo di pagamento SmartPay, avranno a disposizione 50 giga in più ogni mese totalmente in regalo.