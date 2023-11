WhatsApp, brutta novità sul BACKUP per gli utenti Android

Con il passare del tempo anche le applicazioni più strutturate e famose possono decidere di stravolgere alcuni aspetti. WhatsApp è la chiara dimostrazione di tutto questo e a mostrarlo sono soprattutto le funzionalità che sono state introdotte durante l’ultimo anno. In più, la famosa applicazione di messaggistica istantanea, ha riportato diversi cambiamenti che vanno ad interessare molto da vicino l’interfaccia, modificandola proprio come alcuni utenti avevano richiesto in passato.

L’introduzione delle funzioni più interessanti ha riguardato tantissimi utenti, praticamente tutti ma ora ci potrebbero essere novità spiacevoli solo per alcuni di essi. A quanto pare la celebre applicazione di messaggistica si sta preparando a modificare un aspetto sul quale tutti si sono sempre fondati, ovvero le modalità per fare il backup.

WhatsApp: ora il backup per gli utenti Android cambia per sempre, sarà attribuito all’account Google

Fino ad ora tutti hanno potuto fare il loro backup di WhatsApp senza problemi, affidandosi alla solita soluzione. Adesso però qualcosa cambierà in maniera definitiva e inesorabile e riguarderà solo ed esclusivamente gli utenti Android.

Gli account di WhatsApp saranno accomunati allo spazio libero di 15 giga presente all’interno dell’account Google. Ciò significherà che, nella maggior parte dei casi, bisognerà acquistare dello spazio extra, facendo riferimento al programma Google One. I 15 giga che infatti sono presenti di default, sono molto facilmente esauribili e spesso le persone, anche senza fare il backup di WhatsApp si ritrovano senza spazio.

Si pronuncia dunque un periodo di adattamento molto difficile per tutti coloro che hanno uno smartphone Android.