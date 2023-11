Black Friday di altissima qualità anche sull’acquisto di un bellissimo Redmi Note 12 Pro+ 5G, uno smartphone che propone prestazioni di alto livello, richiedendo comunque un esborso che non vada oltre i 370 euro, previsti oggi con la promozione di Amazon.

Essendo tantissimi i modelli acquistabili sul mercato, la prima cosa da capire è di quale variante si stia effettivamente parlando: questa prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, la quale risulta essere espandibile tramite microSD, fino ad un massimo di 1TB. Nulla cambia invece per la fotocamera principale da ben 200 megapixel, che permette di scattare immagini di alta qualità con stabilizzatore ottico integrato, oppure il processore MediaTek Dimensity 1080 direttamente sotto il cofano.

Redmi Note 12 Pro+ 5G, ecco l’offerta su Amazon per il Black Friday

E’ chiaro che il prodotto sia in grado di mettere tra le mani degli utenti prestazioni di alto livello, per questo motivo ci saremmo aspettati un prezzo elevato, ma così non è stato. L’ultima offerta di Amazon aveva raggiunto il livello di 429 euro, per festeggiare il periodo più pazzo e ricco di offerte dell’anno, l’azienda di e-commerce ha deciso di fare ancora meglio riducendolo ulteriormente del 14%, fino al valore finale di 369 euro.

Il sistema operativo è Android 14, con personalizzazione grafica MIUI, il pannello è un bel AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, con refresh rate a 120Hz, gestito comunque da una batteria da 5000mAh, che promette ugualmente una ricarica rapidissima, se pensate infatti che raggiunge i 120W (chiamata dalla stessa Xiaomi HyperCharge). Il modello è completamente sbrandizzato, oltre che essere con garanzia di 2 anni.