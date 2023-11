Applicazioni e giochi del Play Store GRATIS, la lista con 10 titoli

Continuano ad arrivare grandi opportunità per gli utenti Android che infatti possono fare anche oggi affidamento sul Play Store di Google. Moltissime persone hanno già trovato la loro app ideale da scaricare o il gioco che solo per questa giornata risulterà gratuito.

A tal proposito abbiamo realizzato una lista completa con tutti i titoli che fanno parte di questa nuova iniziativa, che ovviamente durerà solo per un certo periodo di tempo. Per riuscire a beneficiarne, ricordiamo di fare in tempo. Probabilmente già da domani la situazione potrebbe cambiare, siccome non c’è un tempo limite impostato. Come potete notare nel prossimo paragrafo, c’è un elenco completo con ogni contenuto.

Play Store di Google: gli utenti Android possono avere gratis questa lista di titoli

Il nostro consiglio resta sempre lo stesso, ovvero quello di procedere con il download di tutti i contenuti. Sebbene ci siano app o giochi che a qualcuno potrebbero non interessare, la situazione potrebbe cambiare in futuro: in quel caso, avendo scaricato il contenuto tempo addietro gratis nel periodo promozionale, la situazione non cambierà. Sarà gratuito per sempre.

Ecco la lista completa con tutti i titoli per gli utenti Android. Per procedere al download basta solo ed esclusivamente cliccare sui titoli sottostanti: