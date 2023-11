Nel cuore di ogni appassionato di sport batte un amore profondo, una passione indissolubile per il calcio. Solo lo sport è in grado di offrire emozioni da brivido anche sul divano di casa propria. Immergendosi nell’entusiasmo della Serie A TIM e nei contenuti di DAZN, ci si trova davanti ad una vasta scelta di arene, dove l’adrenalina sale alle stelle. Chi sarà il migliore?

La Serie A TIM è probabilmente ciò che più attira gli utenti italiani. Nel nostro Paese il calcio è sicuramente lo sport più guardato in assoluto. Ogni partita diviene un’epica battaglia sul campo, un mix di abilità, passione, determinazione(e un pizzico di fortuna), che tengono incollati gli spettatori alle loro sedie. Su DAZN non c’è solo il calcio, i pacchetti completi donano grande varietà con il basket europeo ed italiano, la Serie BKT, l’NFL e LaLiga EA Sports.

I piani più convenienti e sottoscritti di DAZN

Il piano STANDARD DAZN e quello PLUS sono una porta di accesso per un mondo di sport. Tutte le partite di Serie BKT e ovviamente la Serie A TIM sono sempre a portata di mano. C’è poi il meglio della UEFA Conference League e la UEFA Europa League. Finito? No! I contenuti continuano con la Liga Portugal Betclic, la FA Cup e numerose gare sportive. Non dimenticate poi l’entusiasmante calcio femminile con la Champions League, diamo spazio alle nostre ragazze!

Inter TV, Milan TV e i contenuti di Juventus TV portano i tifosi direttamente nel cuore delle loro squadre del cuore. Il basket si fa spazio con la Serie A UnipolSai, l’Eurocup ed altro ancora, mentre i canali Eurosport appassionano con il tennis, gli sport invernali ed il ciclismo. Quale abbonamento sottoscrivere? Tutto questo è disponibile sia nel piano PLUS al costo di 45,99 euro al mese, che nello standard a 30,99 euro. Cosa cambia? Il numero di dispositivi associati ed altri dettagli che potrete consultare andando sul sito DAZN.

In questo connubio di sport e passione, DAZN diventa il compagno perfetto per ogni appassionato, offrendo un accesso illimitato a un universo di forti emozioni. Vivi lo sport come stessero giocando nel tuo salotto!