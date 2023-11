Su Amazon gli utenti possono davvero trovare di tutto, gli acquisti non riguardano solamente la tecnologia di piccole dimensioni, ma possono andare a toccare anche una vera e propria asciugatrice, un grande elettrodomestico che può essere consegnato direttamente a domicilio, pagandola comunque un prezzo non eccessivo.

Il marchio Hoover è indubbiamente uno dei più importanti e conosciuti in Italia, già presente da diverso tempo su Amazon, oggi permette l’acquisto della NDE H8A2TCEXS-S, o meglio H-Dry 500, una asciugatrice a pompa di calore con carica frontale e capacità di 8kg, connessa WiFi, quindi controllabile direttamente dallo smartphone, con certificazione energetica A++ e possibilità di ritardare la partenza.

Asciugatrice Hoover scontata su Amazon per il Black Friday

Ne siamo consapevoli, pensare di acquistare una asciugatrice su Amazon fa davvero molto strano, ma vi possiamo assicurare che il prezzo di vendita di questo modello è assolutamente conveniente: oggi lo potrete acquistare a soli 379 euro, con un risparmio di altri 60 euro rispetto all’ultima offerta disponibile su Amazon.

Il prodotto può essere utilizzato stand-alone, con 9 cicli di lavaggio selezionabili tramite la ghiera anteriore, raggiungendo comunque dimensioni di 59,6 x 58,5 x 58,5 centimetri. Per una longevità maggiore, Hoover ha pensato di installare il monitoraggio continuo dello stato di salute, così da conoscere in ogni momento quali possano essere i problemi dello stesso dispositivo.

Interessante, e molto utile nella quotidianità, il programma Auto Care, che stando a quanto dichiarato dall’azienda, dovrebbe prendersi correttamente cura delle fibre dei vestiti, senza rovinarli o sgualcirli in fase di asciugatura. La spedizione, come al solito gestita da Amazon, avviene gratuitamente senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti.