Il debutto dell’attesissimo Cybertruck, il nuovo pick-up elettrico di Tesla è ormai imminente. La data scelta dall’azienda di Elon Musk per le prime consegne potrebbe essere il 30 novembre.

Infatti, stanno procedendo i preparativi per un grande appuntamento che si terrà presso la Gigafactory di Austin in Texas. Durante questo evento, Tesla consegnerà i primi Cybertruck ai propri clienti.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe trattarsi esclusivamente di un evento pubblicitario più che una svolta vera e propria nella produzione di Cybertruck. Alcuni insider ritengono che Tesla possa consegnare esclusivamente 10 pick-up elettrici ai rispettivi proprietari.

Tesla terrà un grande evento di lancio dedicato a Cybertruck nei prossimi giorni in Texas e consegnerà i primi modelli ai clienti

Se questo dettagli dovesse essere confermato, sarebbe una grande delusione per i milioni di clienti che attendono da anni Cybertruck. La storia produttiva del pick-up è stata disseminata di problemi e ritardi, che hanno fatto slittare la realizzazione effettiva e le successive consegne di anni.

Non sarebbe la prima volta che Tesla opta per un lancio in grande stile con la consegna dal vivo di un numero limitato di vetture. Un evento simile si è tenuto anche nel 2017 con la consegna di circa 30 Model 3 ai rispettivi proprietari, tutti dipendenti del gruppo.

Se l’evento del 30 novembre dovesse tenersi come previsto, certamente interverrà anche Elon Musk. Ci aspettiamo che il fondatore di Tesla confermi l’impegno del brand nella realizzazione di tutti i Cybertruck previsti ma, sottolineerà anche la difficoltà produttiva intrinseca nel progetto.

Infatti, il pick-up è realizzato con una carrozzeria in acciaio inossidabile che rappresenta una sfida produttiva non indifferente su larga scala. Questo comporta ritardi nella fornitura dei pezzi e nell’assemblaggio, con tempi di attesa per la consegna del veicolo finito che arrivano a sfiorare i 18 mesi.