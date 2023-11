Qualche tempo fa, Elon Musk sconvolse il mondo con un annuncio a sorpresa. Il CEO di Tesla ha annunciato il debutto, nel prossimo futuro, di una vettura completamente elettrica e a guida autonoma al prezzo finale di 25 mila dollari.

Si tratta di un obiettivo estremamente ambizioso che potrebbe sconvolgere il settore delle vetture elettriche. Tuttavia, sembra che da una semplice idea, si stia passando ad un progetto concreto.

In occasione di una visita a Giga Berlin, lo stabilimento produttivo di Tesla in Germania, Elon Musk ha fornito alcune informazioni sul futuro del brand. In particolare, ha confermato di avere delle idee per rivedere l’aspetto estetico dello stabilimento ma anche un piano industriale per la produzione dell’auto elettrica economica.

Elon Musk ci crede, la Tesla economica da 25 mila euro si farà e sarà prodotta nello stabilimento Giga Berlin per l’Europa

#GigaBerlinBrandenburg@elonmusk announced today during his visit to GigaBerlin that a 25k € Tesla will be built here.🔥🚗 pic.twitter.com/EmdYXQAUOS — Gigafactory Berlin News (@Gf4Tesla) November 3, 2023

La vettura da 25 mila dollari potrebbe essere venduta a 25 mila euro in Europa. La produzione avverrà direttamente all’interno di Giga Berlin, stando a quanto rivelato dall’utente Gf4Tesla su X (ex Twitter).

Con questa nuova vettura, Tesla punta a far avvicinare al mondo della mobilità elettrica quella fascia di utenti interessati al cambiamento ma non disposti a superare un budget di 30.000 euro/dollari. In questo modo, si raggiungerà una nuova fascia di mercato senza però dimenticare la tecnologia che da sempre contraddistingue l’azienda di Elon Musk.

Il processo di sinergie e ottimizzazioni portato avanti negli anni da Tesla ha permesso di ridurre il prezzo di vendita delle proprie vetture, ma raggiungere la soglia dei 25 mila dollari è ancora complicato. Tuttavia, con un nuovo progetto che parte da un foglio bianco, sarà possibile arrivare allo sviluppo della presunta Model 2, questo il possibile nome per la commercializzazione.