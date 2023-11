Samsung Galaxy A54 è uno smartphone che non necessita di presentazioni, un prodotto di fascia media che riesce ad includere al proprio interno ottime specifiche tecniche generali, proponendosi all’utente con un prezzo tutt’altro che elevato, se considerate appunto che in occasione dell’Amazon Black Friday basteranno circa 329 euro per il suo acquisto.

La variante attualmente proposta prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, senza dimenticarsi comunque dell’eccellente display Super AMOLED da 6,4 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, passando per una batteria integrata da 5000mAh, che permette di godere senza pensieri e problemi del device per lungo periodo, nonché il processore Qualcomm di ultima generazione.

Samsung galaxy A54, un prezzo davvero speciale su Amazon

Il Samsung Galaxy A54 è lo smartphone di fascia media che forse offre il miglior rapporto qualità/prezzo disponibile, considerando appunto che l’ultimo valore più basso raggiunto dello stesso era già di 349 euro, Amazon è voluta andare ancora oltre riducendo ulteriormente la spesa degli utenti di altri 20 euro, fino a raggiungere il valore di 329 euro.

Attualmente sul mercato si possono trovare quattro colorazioni differenti, nell’articolo vi abbiamo parlato della Violet, ma dovete sapere che tutte le altre hanno esattamente il medesimo prezzo, ed includono direttamente in confezione (gratuitamente), una cover trasparente in silicone da posizionare esattamente nella parte posteriore.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Il prodotto gode di connettività 5G di ultima generazione, oltre alle più classiche GPS, NFC, WiFi dual-band e USB senza uscita video. Il design è il caratteristico di Samsung, con i sensori fotografici non racchiusi in un unico comparto, ma separati tra loro. Il modello è no brand e con garanzia di 24 mesi.