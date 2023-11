Meta Quest 2 è il visore per la realtà virtuale di Meta, azienda proprietaria di Facebook e di WhatsApp, oltre che Instagram, un prodotto della scorsa generazione, data la presenza sul mercato del nuovo modello, che oggi può essere acquistato con un forte sconto sul valore originario di listino, grazie alla promozione Amazon Black Friday.

Il prodotto è disponibile nella variante con 128GB di memoria interna, è a tutti gli effetti un visore 3D all-in-one, con audio posizionale 3D, hand tracking e feedback tattile, atto proprio a fornire un maggiore coinvolgimento all’utente finale. Ciò permette di giocare con oltre 250 titoli, tra cui ad esempio anche esperienze legate al fitness, oppure vedere film e pellicole cinematografiche.

Meta Quest 2, ottimo il prezzo su Amazon

Acquistare un visore VR all-in-one può essere un giusto investimento pensato per il futuro, data la credenza popolare che il mondo si trasferirà presto nel virtuale, abbandonando il reale. Meta Quest 2 può essere un valido supporto per la transizione, anche con il prezzo finale di soli 219 euro su Amazon, che porta ad una ulteriore riduzione di 20 euro circa in confronto all’ultimo valore più basso raggiunto.

All’interno della confezione gli utenti possono trovare, oltre al visore vero e proprio, due controller touch, esattamente uno per ogni mano, 2 batterie AA da inserire all’interno degli stessi, perché ricordiamo che il visore funziona solo collegato alla corrente, la protezione in silicone per evitare problemi con il viso, il distanziatore per gli occhiali, oltre ovviamente a cavo di ricarica e alimentatore. Un set completo che vi introdurrà rapidamente nel mondo della realtà virtuale.