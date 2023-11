Il Black Friday è alle porte, e con esso arrivano alcune delle offerte più attese dell’anno nel campo dell’audio di alta qualità. OneOdio, un noto marchio nel settore dell’audio professionale, ha annunciato una serie di sconti imperdibili su alcuni dei suoi prodotti più popolari. Questo è il momento perfetto per gli appassionati di musica e professionisti del suono di aggiornare il loro arsenale con cuffie e apparecchiature di qualità superiore.

OneOdio Pro-10: il compagno ideale per gli audiofili (Sconto 20% da 45,99€ a 36,79€)

Le OneOdio Pro-10 sono cuffie professionali che offrono un’esperienza sonora eccezionale. Con un design over-ear, queste cuffie garantiscono un isolamento acustico ottimale, permettendo di immergersi completamente nella musica. La qualità del suono è cristallina, con bassi profondi e alti nitidi, ideali sia per l’ascolto di musica che per il monitoraggio in studio. E’ possibile acquistarle in offerta su Amazon con uno sconto del 20% da 45,99€ a 36,79€.

OneOdio Monitor 60: esperienza audio professionale (Sconto 20% da 36,99€ a 29,59€)

Infine, le OneOdio Monitor 60 sono la scelta perfetta per gli audiofili che cercano un’esperienza di ascolto di livello professionale. Queste cuffie offrono un suono dettagliato e un’ampia gamma di frequenze, ideali per il monitoraggio in studio e per l’ascolto di alta qualità. E’ possibile acquistarle in offerta su Amazon con uno sconto del 20% da da 36,99€ a 29,59€.

OneOdio Fusion A70: per gli amanti del suono puro (Sconto 20% da 49,99€ a 39,99€)

Le Fusion A70 di OneOdio rappresentano la scelta ideale per chi cerca un suono puro e non alterato. Queste cuffie offrono un’esperienza audio fedele e bilanciata, essenziale per i professionisti del suono. Il design è elegante e robusto, garantendo durabilità e qualità nel tempo. E’ possibile acquistarle in offerta su Amazon con uno sconto del 20% da 49,99€ a 39,99€.

OneOdio A71: versatilità e comfort (Sconto 20% da 36,99€ a 29,59€)

Le OneOdio A71 sono progettate per offrire versatilità e comfort. Queste cuffie sono perfette per un uso prolungato, grazie al loro design ergonomico e ai cuscinetti morbidi. Sono ideali per DJ, per l’editing audio, o semplicemente per godersi la propria playlist preferita con una qualità del suono superiore. E’ possibile acquistarle in offerta su Amazon con uno sconto del 20% da 36,99€ a 29,59€.

Un’occasione da non perdere

Le offerte del Black Friday di OneOdio rappresentano un’opportunità eccezionale per acquistare prodotti audio di alta qualità a prezzi vantaggiosi. Che siate professionisti del settore o semplici appassionati di musica, queste offerte sono un’occasione da non perdere per migliorare la vostra esperienza audio!