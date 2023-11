A quanto pare, Volkswagen sembra interessata a produrre una nuova auto elettrica low cost da rilasciare nel 2025. A dichiararlo è stato Oliver Blume ovvero il CEO dell’azienda tedesca. In occasione di una conferenza in Germania, Blume ha annunciato questa notizia, affermando che tutto potrebbe essere reso possibile grazie ad alcune particolari batterie.

Volkswagen lancia la sua low cost nel 2025

L’obiettivo di questo progetto è piuttosto chiaro. Infatti, l’azienda di Wolfsburg sta cercando ormai di raggiungere tale traguardo già da un po’. Si tratta di lanciare sul mercato automobilistico un veicolo full-electric che venga lanciato sul mercato al costo di 20.000 euro, o forse addirittura meno.

Sembra un progetto alquanto difficile da realizzare se consideriamo gli attuali standard di listino per le nuove auto green, ma, a quanto pare, Volkswagen ha capito come fare per farlo diventare realtà.

Sempre secondo quanto dichiarato da Blume, intervenuto in una conferenza a Berlino, il segreto per questo progetto sta nel tagliare i costi relativi alle batterie. Il CEO ha affermato che l’azienda si sente quasi in dovere di intervenire per lanciare sul mercato automobilistico dei modelli che possano essere contraddistinti da un prezzo giusto.

Ma quali sono gli interventi sulle batterie? L’idea è quella di dare vita ad una produzione di batterie unified cells a partire dal 2025. In questo modo si porterebbe avanti l’obiettivo di raggiungere una capacità annua di 40 GWh sufficiente all’incirca per 500.000 veicoli. Considerando questo punto di partenza, il nuovo modello elettrico low cost dovrebbe seguire le orme del concept ID.2all, ovvero un prototipo presentato a marzo e che, una volta rilasciato sul mercato (intorno al 2026) dovrebbe presentare un prezzo di listino di circa 25.000 euro. Inoltre, l’auto dovrebbe essere dotata di un’autonomia di circa 450 Km e una capacità di ricarica della batteria che va dal 10 all’80% in circa 20 minuti.

E non è tutto, infatti, stando a quanto è stato riferito dal sito Autocar sembra che Volkswagen abbia pensato ad un ulteriore progetto denominato ID1. Si tratterebbe di una city car elettrica delle dimensioni della Polo. Questo modello dovrebbe diventare il modello EV meno costoso in assoluto del marchio tedesco.