Netflix, il primo posto in classifica è occupato da questa SERIE TV

Il gran lavoro di Netflix non sta passando in secondo piano e sono tantissimi gli utenti che lo stanno apprezzando alla grande. Fin dalle prime settimane estive, la piattaforma streaming ha dimostrato di avere dalla sua parte tantissime novità da proporre, con serie TV che sono state in grado di appassionare anche i più restii ad utilizzare queste piattaforme.

Come sta facendo vedere nelle ultime settimane, Netflix vuole continuare su quella falsariga. Più utenti si sono appassionati a nuove produzioni, tra le quali spiccherebbe soprattutto il nome di quella che attualmente ricopre la prima posizione in classifica tra le serie TV.

Netflix, al primo posto torna una vecchia conoscenza: ecco cosa dovete guardare

Tutti gli utenti che sono iscritti a Netflix con qualsiasi piano possono notare che ci sono delle produzioni totalmente nuove in classifica. Partendo dal terzo posto, ecco una grande novità che è rappresentata da Il codice del crimine. Ci sarà una rapina davvero incredibile sulla quale dovranno indagare degli agenti federali che avranno bisogno di tanta creatività per capire cosa è successo.

Al secondo posto arriva una nuova stagione della famosissima serie The Crown, che parla degli affari della casa reale inglese. Al primo posto non poteva mancare il grande seguito che sta ricevendo la nuova stagione di Suburra, questa volta chiamata Suburraeterna.

Spadino, trasferitosi in Germania dopo la morte di Aureliano, improvvisamente deve tornare per qualcosa che lo metterà di fronte ad una scelta: continuare ad evitare di stare in certi affari con la sua famiglia, o ritornare a farlo.