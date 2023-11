Grazie all’utilizzo di power bank, disponibili anche sottoforma di cover da applicare direttamente al dispositivo, è ormai possibile aumentare la durata della batteria del proprio smartphone in qualsiasi momento ma quando accessori del genere non sono disponibili è possibile far ricorso a una serie di accorgimenti che consentono di correre ai ripari.

Sicuramente i trucchi più conosciuti dai possessori di iPhone per aumentare la durata della batteria prevedono la riduzione della luminosità dello schermo e l’attivazione della modalità di risparmio energetico ma non si tratta degli unici accorgimenti pratici applicabili.

Soltanto qualche giorno fa il portale Phonearena.com ha fatto riferimento a un accorgimento parecchio interessante che potrebbe tornare utile a tutti coloro che hanno un iPhone.

iPhone: ecco un consiglio utile a far durare di più la batteria!

Riportando l’idea di un utente TikTok chiamato t_sply, il sito PhoneArena.com suggerisce un accorgimento che potrebbe consentire ai possessori di iPhone di aumentare la durata della batteria. Si dice che, accedendo alle Impostazioni del dispositivo e cliccando sulla voce Accessibilità e a seguire Schermo e dimensioni del testo è possibile osservare la presenza di un’ulteriore voce: riduci punto di bianco. Cliccando su quest’ultima gli utenti possono gestire autonomamente la brillantezza dei colori del dispositivo e riducendola guadagnare un vantaggio in termini di autonomia.

La soluzione è abbastanza estrema ma potrebbe far comodo a chi dimentica sempre di ricaricare l’iPhone e si ritrova a dover risparmiare anche le ultime tacche per un tempo non troppo lungo. Il consiglio che qui ci sentiamo di dare è quello di prestare attenzione allo stato della batteria seguendo quegli accorgimenti che consentono di salvaguardarne l’integrità e, quindi, tenere d’occhio i cicli di ricarica, evitare lo spegnimento dello smartphone, utilizzare la funzione di ricarica ottimizzata e non lasciarlo collegato ad alimentazione per molte ore.