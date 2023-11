Il calore e la personalità di un’abitazione si vede anche dalle luci. Un giallo può essere caldo, accogliente, richiamare la famiglia. Il bianco invece professionalità, una stanza fredda. Ma se si usasse una lampadina capace di riprodurre un mondo di colori? Dareste vita al vostro estro e poi potreste organizzare feste grandiose! Non c’è bisogno di spendere molto, potreste comperare su Amazon, in promo per il Black Friday, la lampadina Extrastar con Wi-fi che si collega ad Alexa.

Come può costare un dispositivo tanto tecnologico così poco? Credeteci, è così. Il suo prezzo è di 6,29 euro! Pazzesco.

Da una piccola lampadina derivano grandi responsabilità

Scopri l’illuminazione intelligente con le nostre lampadine Extrastar a LED da 4.9W con una base base E14. Con una luminosità di 470Lm, sono l’equivalente di una lampadina a incandescenza da 40W. Offrono così un risparmio energetico fino all’80% e contribuiscono a ridurre le bollette elettriche. Perfette per l’illuminazione interna domestica, sale riunioni, musei, hotel, bar, ristoranti, come decorazioni per feste o semplicemente per qualsiasi ambiente che ha bisogno di un tocco di stile in più.

Compatibili con Alexa e Google Home, queste lampadine ti consentono di controllare le luci con la tua voce. Anche quando non sei a casa, puoi utilizzare l’app Smart Life per accenderle o spegnerle, oltre che a personalizzare il tuo sistema di illuminazione. Se qualcuno stesse guardando un film horror, potresti impostarla sul rosso. La programmazione delle lampadine è facile e personalizzabile, permettendoti di riposare nella luce accogliente e svegliarti in un’atmosfera di relax. Con la possibilità di scegliere tra 16 milioni di colori e luce bianca calda a 2700k, puoi creare l’atmosfera perfetta o decorare la tua casa. Le lampadine sono completamente dimmerabili, garantendo così un ulteriore risparmio energetico.

Imposta l’orario per l’accensione o lo spegnimento automatico delle luci, simulando la tua presenza quando sei fuori casa. Goditi la facilità di gestire la lampadina intelligente con l’app Smart Life. Essa di consente di regolare la luminosità, impostare un timer e creare dal tuo smartphone un’illuminazione differente a seconda della canzone. Che Luce ci starebbe bene con “Another Day in Paradise” di Phil Collins?