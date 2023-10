La saga di Assassin’s Creed è pronta a tornare in grande stile con il nuovo capitolo intitolato Mirage. Dopo tanta attesa, i giocatori sono pronti ad immedesimarsi un una nuova e coinvolgente storia.

Il team di IGN ha pubblicato su YouTube i primi 19 minuti di gamplay per permettere a tutti lasciarsi rapire dal ritorno della saga degli Assassini. Il video mostra i primi passi di Basim tra le vie di Baghdad, con il personaggio in grado di muovendosi in maniera agile tra i tetti della città.

Come comunicato in passato dagli sviluppatori di Ubisoft, Assassin’s Creed Mirage si pone l’arduo obiettivo di riportare la saga alle origini. Infatti, proprio il parkour è stata una delle feature ampiamente riviste per trasmettere le stesse sensazioni dei primi capitoli.

Assassin’s Creed Mirage si mostra nel primo video gameplay in attesa del lancio ufficiale previsto per il 5 ottobre

https://www.youtube.com/watch?v=BxUPhF2p6Pw

La storia narrata in questo capitolo seguirà le vicende di Basim e i giocatori lo vedranno cresce e maturare come Assassino. Questo percorso gli permetterà di migliore rare le propri abilità e diventare sempre più abile e scaltro.

Dal punto di vista tecnico, il gameplay di Assassin’s Creed Mirage è stato registrato su una PlayStatin 5 con le impostazioni grafiche settate su Performance a 60 fps e una risoluzione complessiva di 4K upscalato.