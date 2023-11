Poco X5 Pro è uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, poichè è comunque caratterizzato dalla presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 778 octa-core dalla prestazioni eccellenti, accoppiato a sua volta con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile quest’ultima tramite microSD), ma anche un display che altri modelli più costosi si possono solamente sognare.

Questi è infatti un AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz, il che gli conferisce una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano. Gli altri punti di forza sono rappresentati dal comparto fotografico, capitanato dal sensore principale da 108 megapixel, ma anche dalla batteria da 5000mAh, che supporta la ricarica rapida a 67W, per avere subito a disposizione lo smartphone stesso.

Poco X5 Pro 5G, lo smartphone è veramente economico

Spendere poco sull’acquisto del Poco X5 Pro 5G è molto più facile di quanto pensiate, infatti con Amazon, e soprattutto in occasione del Black Friday, i prezzi finali sono in fortissimo calo. Il listino del modello corrente sarebbe di 349 euro, per l’occasione però viene posto a soli 279 euro, garantendo così uno sconto di circa 70 euro all’utente.

Coloro che lo acquisteranno potranno approfittare di una garanzia di 2 anni, con validità esatta dal giorno in cui il prodotto viene consegnato, il quale è completamente no brand, ovvero gli aggiornamenti vengono rilasciati in maniera molto più tempestiva dal produttore, rispetto a quanto potrebbe fare l’operatore telefonico.

Se volete acquistarlo consigliamo di prendere rapidamente una decisione, le scorte sono limitate e potrebbero terminare anzitempo.