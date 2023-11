Il notebook è uno strumento essenziale per le nostre vite, al giorno d’oggi è assolutamente imprescindibile, e come tale deve essere sempre presente nelle nostre abitazioni. Uno dei modelli più economici, o comunque dal miglior rapporto qualità/prezzo, è senza dubbio l’Asus F515EA, un modello con display da 15,6 pollici di diagonale anti-riflesso e processore Intel Core i3 di 11esima generazione.

Nello specifico parliamo di un setup di base di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (su SSD PCIe), e scheda grafica integrata, la classica Intel Iris Xe. Il sistema operativo non poteva che essere Windows 11 Home S, il tutto impreziosito proprio da un display NanoEdge con 178 gradi di angoli di visione, che permette di condividere i contenuti con amici e parenti, ma anche una buona visione all’aria aperta, grazie al rivestimento opaco che non riflette la luce solare.

Asus, il notebook è molto economico

La variante discussa ed elencata nel nostro articolo è molto economica, grazie sempre al Black Friday lanciato da Amazon, poiché oggi gli utenti possono spendere solamente 329 euro per il suo acquisto, approfittando di uno sconto di 250 euro, partendo comunque da un listino ben più elevato, pari a 579 euro.

La tastiera del prodotto è retroilluminata, è completamente full-size con un piccolo tastierino numerico sulla parte destra, il design è particolarmente robusto, realizzato in un monoblocco con corsa di 1,4 millimetri, a garantire comunque una buona digitazione da parte dell’utente finale, ed una ergonomia che permetterà ore e ore di utilizzo senza particolari pensieri e grattacapi. La scocca è comunque prevalentemente in plastica per una maggiore flessibilità.