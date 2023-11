Acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti è sicuramente una scelta che ci farà risparmiare tempo e denaro con il tempo.

La piattaforma Amazon in questi giorni sta proponendo ECOVACS DEEBOT X1 in offerta dell’8%. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

ECOVACS DEEBOT X1 in offerta su Amazon

Ecovacs Deebot X1 OMNI è un robot aspirapolvere avanzato con una stazione base tutto in uno. Offre buone prestazioni di pulizia dei tappeti e dispone di una funzione per il rilevamento efficace dei tappeti. Tuttavia, ci sono diversi svantaggi da prendere in considerazione. La stazione base è grande e pesante, il che può essere scomodo per chi ha uno spazio limitato.

Inoltre, il prodotto è costoso e richiede l’acquisto regolare di sacchetti per la polvere. La funzione di evitamento degli oggetti potrebbe essere migliore e i risultati del test di pulizia dei tappeti sono solo discreti. Ecovacs Deebot X1 OMNI è un robot aspirapolvere avanzato con una stazione base tutto in uno. La stazione base è un passo avanti per rendere le pulizie domestiche ancora più automatizzate.

Questo robot è uno dei più avanzati sul mercato, dotato di tecnologia di mappatura 3D, assistente vocale integrato, telecamera RGB e molto altro ancora. Seguendo questo link è possibile acquistarlo per soli 549 euro nuovo o 519 euro usato in buone condizioni.