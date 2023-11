Un faretto LED è essenziale per gli utenti che dispongono di uno spazio aperto e vogliono essere assolutamente sicuri di avere la giusta luminosità per controllare tutte le parti che li circondano, sul mercato si possono trovare innumerevoli varianti di differenti qualità, ma sempre su Amazon si riescono a strappare buoni affari, ancora meglio se in concomitanza con il Black Friday.

Il modello attualmente acquistabile è caratterizzato da una potenza di 50W e 5000 lumen, è completamente impermeabile, grazie alla certificazione IP65, ed è composto da 72 LED con temperatura colore 4500K, che risulta essere più che altro bianco neutro. Il suo utilizzo è ovviamente esterno (ma nessuno vi vieta di utilizzarlo all’interno), adatto per un giardino, una piazza o anche un cortile.

Faro LED da esterno da 50W in promozione

Un prezzo davvero economico per questo faretto LED da esterno, gli utenti infatti si ritrovano a poter spendere solamente 20 euro per il suo acquisto, superando di gran lunga lo sconto degli ultimi giorni, considerato appunto che il listino attuale si aggira attorno ai 50 euro definitivi.

Le sue dimensioni non sono eccessive, infatti raggiunge all’incirca 20,6 x 16 x 3,3 centimetri, può essere montato praticamente dove si vuole, sia attaccato al muro, che al pavimento o al soffitto, ha un guscio di colore bianco, ma su Amazon è disponibile anche in nero o con una temperatura colore differente.

Da notare che non funziona a batteria, quindi deve essere collegato direttamente ad un’alimentazione, ha un angolo di visione di 120 gradi, con una durata che secondo l’azienda dovrebbe garantire circa 50’000 ore di utilizzo continuativo, grazie anche ad una buona dissipazione del calore.