WhatsApp, RICERCA messaggi per data e una funzione di sicurezza

La volontà di WhatsApp di rendere sempre più interessante la sua piattaforma di messaggistica è chiara a tutti. Il 2023 è stato un anno favoloso per il colosso colorato di verde, che infatti ha lanciato tanti aggiornamenti che hanno cacciato indietro ogni forma di concorrenza.

Gli utenti stavano cominciando a lamentarsi di non avere la stessa dose di funzionalità che ad esempio erano presenti in Telegram. Oggi WhatsApp, dopo numerosi update, ha raggiunto un livello ancor più alto, rendendo i suoi clienti felicissimi. Sia dal punto di vista delle funzioni che dal punto di vista della sicurezza, la piattaforma è migliorata esponenzialmente. Quello che il pubblico richiedeva però era un sistema di ricerca molto più accurato di quello già esistente e a quanto pare ben presto tutti saranno accontentati. È in fase di test la nuova ricerca dei messaggi, che può essere filtrata in vari modi.

WhatsApp: ora risalire ad un messaggio sarà molto più facile

Come già preannunciato qualche settimana fa, WhatsApp è al lavoro su tante novità per il futuro. Una di queste riguarderebbe la ricerca dei messaggi, che a breve potrebbe diventare molto più performante. All’interno della versione beta infatti è in test la nuova opportunità di trovare una porzione di testo, un video, un file, un’immagine e quant’altro.

Si potrà circoscrivere anche il periodo nel quale WhatsApp dovrà cercare ciò che avete digitato nella barra o l’immagine che avete intenzione di localizzare. Per quanto riguarda l’aggiornamento in pianta stabile bisognerà attendere ancora un po’. Secondo quanto riportato, qualcuno dovrebbe riceverlo già dalle prossime ore.