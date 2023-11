Kena Mobile, 5,99 EURO al mese per questa stupenda promo

Scegliendo Kena Mobile sarà possibile avere ogni mese tutti i contenuti di cui si necessita senza dover avere alcuna paura. I prezzi infatti non saliranno mai, siccome il provider non è assolutamente sottoposto ad alcun tipo di rimodulazione. È proprio questa la carta vincente che il gestore si gioca per acquisire tanti nuovi utenti. Durante gli ultimi anni infatti sono arrivate tantissime persone con lo scopo di risparmiare e beneficiare di una grande qualità di contenuti.

Tutto questo adesso è possibile semplicemente sottoscrivendo una delle tante offerte, tra le quali spicca il nome di una promo in particolare.

Kena Mobile: la nuova offerta che ogni mese costa 5,99 €

Tra tutte le nuove offerte dei gestori virtuali sembra che quella Kena Mobile sia la migliore in assoluto per prezzo e contenuti. Al suo interno infatti non manca niente e soprattutto c’è un costo molto più vantaggioso rispetto alle altre proposte.

L’ultima soluzione, che prende il nome di 100GB Promo Top, consente di avere ogni mese minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 200 messaggi verso tutti e 100 giga disponibili in rete 4G per la navigazione. Il prezzo mensile consisterà nella cifra shock di soli 5,99 € per sempre, senza rimodulazioni. Oltre a questo, gli utenti devono assolutamente ricordare che scegliendo la ricarica automatica, si potranno avere 50 giga in più in regalo ogni mese.

Se vi state chiedendo perché il tutto costa così poco è molto semplice la risposta: non ci sono costi di attivazione da corrispondere all’operatore così come costi per la scheda Sim. Oltre a questi vantaggi, c’è anche un servizio clienti molto valido.