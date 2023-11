WhatsApp, PRIVACY al top con il nuovo aggiornamento

Il 2023 di WhatsApp è stato un grande anno, soprattutto alla luce degli aggiornamenti riportati. Mai come durante questi ultimi mesi infatti la celebre applicazione di messaggistica istantanea aveva integrato tanti miglioramenti. Erano infatti un paio d’anni che gli utenti protestavano proprio per via della grande crescita in contemporanea da parte di Telegram, grande rivale di WhatsApp che ad oggi vanta un numero impressionante di funzionalità e feature esclusive.

Manca ancora qualche mese alla fine dell’anno ed è proprio per tale motivo che la piattaforma di messaggistica più famosa al mondo vuole continuare a spingere. In fase di test ci sono diversi aggiornamenti importanti, tutti pronti ad arrivare prossimamente come recitano alcune indiscrezioni. L’obiettivo principale è quello di monopolizzare il mondo della corrispondenza tramite Internet, offrendo agli utenti un’occasione in più per scegliere di avere un account WhatsApp.

Molte novità hanno riguardato soprattutto la sicurezza negli ultimi tempi, come raccontato durante l’ultima settimana. L’applicazione infatti ha introdotto la possibilità di accomunare al proprio account personale un indirizzo e-mail. Questa soluzione risulta fondamentale, siccome consentirà di avere una freccia in più da scagliare contro coloro che vorranno appropriarsi dei profili WhatsApp dei poveri utenti. Ma non finisce qui.

WhatsApp: protezione per l’IP durante le chiamate, ora siete al sicuro

Nella sezione dedicata alla privacy, potrete abilitare la protezione del vostro indirizzo IP durante le chiamate. Ciò che ne verrà fuori sarà una qualità minore, ma la vostra telefonata avverrà mediante i server appositi e protetti da WhatsApp.

In questo modo sarà impossibile carpire le vostre informazioni e soprattutto sarete più protetti da ogni forma di truffa.