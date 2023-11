Gli appassionati di rompicapo in questo periodo hanno davvero pane per i loro denti. In rete c’è sempre una nuova illusione ottica con cui mettere alla prova le proprie capacità di osservazione e il proprio acume. Gli enigmi e i rompicapi sono un modo divertente per allenare la nostra psiche e permettere al nostro cervello di imparare ad andare oltre le apparenze.

L’ultima immagine proposta sul web sfida tutti gli appassionati, e non solo, a scovare il numero 141 nascosto tra i 121. Può sembrare facile, ma l’incognita più grande qui è il tempo. Riuscirete a farlo in 12 secondi?

Sfida in 12 secondi per l’illusione ottica

Come sappiamo questi enigmi visivi sono dei veri e propri allenamenti per la nostra mente. Per riuscire a risolvere le sfide che ci pongono bisogna impegnarsi, adottare diverse prospettive e mostrare la massima concentrazione. In particolare, questa illusione ottica presenta l’incognita del tempo. Non basta risolverla, bisogna farlo in appena 12 secondi. Questa è la vera sfida perché bisogna prestare la totale attenzione all’immagine e avere anche uno sguardo rapido.

Sappiamo che 12 secondi sono pochi, ma non abbiate fretta. Come già detto non può mai mancare la concentrazione e una meticolosa osservazione se si vuole davvero riuscire in questa sfida. Infatti, la fretta può portare a confondere i numeri tra loro e questo renderà ancora più difficile scovare il numero diverso.

Dunque, per tutti coloro che vogliono esercitare le proprie agilità mentali e cimentarsi in questa nuova sfida con l’illusione ottica non devono fare altro che impostare il timer su 12 secondi ed osservare attentamente l’immagine fino a quando non riescono a trovare il numero 141 nascosto tra i tanti 121.

Per riuscirci bisogna adottare una strategia efficiente. Piuttosto che guardare numero per numero potrebbe aiutare focalizzarsi sulle differenze così da individuare da subito il numero diverso dagli altri. In questo caso nello specifico potrebbe esser d’aiuto cercare il 4, ovvero il numero che distingue la cifra che bisogna scovare.

La chiave per risolvere questo tipo di enigmi sta nella capacità di riuscire a focalizzare la nostra totale attenzione in modo efficace e veloce. Non bisogna farsi ingannare dalla semplicità che mostra l’enigma, può essere molto più insidioso di quello che sembra.