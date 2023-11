Ancora una volta oggi troviamo un prodotto Apple scontato sulla piattaforma di e-commerce Amazon. Questa volta però non si tratta di uno smartphone ma bensì di un PC portatile.

Stiamo ovviamente parlando di MacBook Air 2022 con Chip 2M, proposto dalla piattaforma con il 15% di sconto. Andiamo a scoprire insieme tutte le sue caratteristiche.

Apple MacBook Air 2022 in offerta su Amazon

Il nuovo MacBook Air è più portatile che mai e pesa solo 1,24 kg. È il notebook ultraversatile per lavorare, giocare e creare come e quando vuoi. Con la nuovissima CPU 8-core, una GPU 8-core e 8GB di memoria unificata, puoi fare di più a tutta velocità. Grazie alle prestazioni efficienti del chip Apple M2, MacBook Air ti sta dietro giorno e notte.

Il display Liquid Retina da 13,6″ ha più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili. Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array, sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi e per le orecchie.

MacBook Air ha una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie. Il tuo Mac ti fa sentire a casa fin dal primo istante e funziona in perfetta sintonia con tutti i tuoi dispositivi Apple. In questi giorni potete trovarlo su Amazon a questo link al prezzo di 1.149 euro.