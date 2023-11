La telecamera WiFi da interno è per assurdo uno degli accessori per la propria casa più venduti su Amazon, per il semplice fatto che al giorno d’oggi la gente non si sente più sicura nemmeno all’interno della propria abitazione, tanto da dover ricorrere all’acquisto di un accessorio di questo tipo, per controllarne lo status mentre non si è fisicamente presenti.

Sul mercato si possono trovare tantissimi modelli differenti, quello attualmente in promozione è caratterizzato dalla risoluzione 2K, completamente a colori solo di giorno (data l’assenza di un LED che illumina nel corso della notte), con visione a 360°, ciò permette di ruotare l’inquadratura, facilitando di molto la veduta di tutto ciò che circonda la camera stessa.

Telecamera da interno molto economica su Amazon

Il risparmio corre indisturbato sui binari di Amazon con la fantastica promozione corrente applicata sulla telecamera da interno, la quale parte da un prezzo originario di listino di 59,98 euro, che già di per sé è scontato del 33% dalla stessa azienda, portando il dispositivo a soli 39,99 euro. In aggiunta gli utenti possono decidere di applicare un coupon del 49%, flaggando la piccola casellina presente in pagina, per andare a spendere in finale solamente 20€ circa.

Il prodotto è controllabile direttamente da remoto, grazie alla connettività WiFi a 2.4GHz (non 5 GHz), passando per l’audio bidirezionale, che permette di ascoltare e parlare con chi si trova all’altro capo, ed allo stesso tempo di ricevere immediatamente le notifiche, nel momento in cui venisse registrato un movimento direttamente dietro il sensore. Non è necessario un abbonamento, è presente una SD da 64GB direttamente inserita al suo interno, sulla quale vengono correttamente salvati.