WhatsApp nelle ultime settimane sta rilasciando aggiornamenti continui. L’intento dell’azienda sembra proprio quello di fornire ai suoi utenti un servizio sempre più all’avanguardia. E non solo. Molti degli aggiornamenti, infatti, servono a semplificare determinate funzioni così da migliorare l’esperienza che gli utenti ne fanno quotidianamente. A tal proposito, l’ultimo aggiornamento in arrivo riguarda l’introduzione di una funzione legata all’uso delle chat vocali. Con questi cambiamenti il sistema di comunicazione diventerà più semplice da usare e meno invasivo.

WhatsApp rilascia un aggiornamento per le chat vocali

In questo momento, l’app di messaggistica istantanea fornisce a tutti i suoi utenti la possibilità di creare una chiamata vocale di gruppo con massimo 32 persone. C’è da tenere conto però che per coloro che non possono prendere parte alla chiamata potrebbero risultare fastidiose. Il nuovo sistema interviene in tal senso e le cose potrebbero radicalmente cambiare. Infatti, con questa nuova funzione, una volta che verrà avviata una chat vocale di gruppo ogni membro del gruppo una notifica. Questi, se impegnati, potranno semplicemente e facilmente ignorarla perché il proprio smartphone non continuerà più a squillare.

Inoltre, una volta che si è all’interno di una chat vocale di gruppo sarà possibile trovare, sulla parte superiore dell’interfaccia grafica una bolla. Al suo interno verranno trovati tutti i controlli relativi alla chiamata. Mentre, tutti coloro che non possono partecipare alla chiama in corso verranno forniti della possibilità di continuare ad inviare e quindi anche visualizzare i messaggi di tipo testuale.

Secondo quando dichiarato da WhatsApp, le nuove funzionalità ideate per le chat vocali saranno rilasciate nelle prossime settimane. Quindi, presto le chat vocali saranno implementate sia sui dispositivi Android che su quelli iOS. Questo avverrà dopo il lancio dei gruppi da 128 partecipanti. Funzionalità che rende le implementazioni alle chat vocali ancora più utili per tutti gli utenti.

Allo stesso tempo, WhatsApp sta anche lavorando per riuscire a facilitare la ricerca dei messaggi. Questo verrà reso possibile da una funzione particolarmente attesa da tutti gli utenti della piattaforma di messaggistica istantanea. Stiamo parlando della possibilità di cercare dei messaggi sulla base dell’ora in cui sono stati inviati o ricevuti. Una funzione davvero molto utile che speriamo di vedere presto su tutte le versioni dell’app sui nostri dispositivi.