Un volantino Euronics davvero molto speciale vi attende in questi giorni, gli utenti sono liberissimi di mettere le mani su prodotti di altissimo livello, ed essere ugualmente pronti a raggiungere un livello di risparmio più unico che raro, perfetto per assecondare le voglie ed i desideri natalizi.

La campagna promozionale si avvicina ulteriormente alle richieste e alle necessità dei singoli consumatori, che oggi si ritrovano ad avere una incredibile possibilità di risparmio, infatti gli acquisti possono essere tranquillamente completati sia in negozio che online, così da poter risparmiare ovunque decidano di recarsi nel medesimo periodo.

Euronics, offerte da non credere con questo fantastico volantino

Sono davvero tantissimi gli smartphone in offerta da Euronics, infatti gli utenti possono collegarsi a questo link, e ricevere in cambio una serie di prezzi bassi da far perdere letteralmente la testa. Tra i top di gamma acquistabili annoveriamo prima di tutto Samsung Galaxy S23 Ultra, disponibile a 1479 euro, per poi scendere verso galaxy S23+ a 1274 euro, oppure un buon Galaxy S23, che oggi ha un prezzo di 808 euro.

Restando in seno all’azienda sudcoreana si può scovare uno dei medi di gamma più apprezzati, quale è Galaxy A54 5G, disponibile a 349 euro. Molto buone sono le proposte più economiche, come Redmi 12 a 169 euro, Redmi Note 12 Pro a 259 euro, Galaxy A14 a 189 euro, Galaxy A33 a 259 euro ed altri ancora. I prodotti, a prescindere dalla fascia di prezzo, sono tutti completamente sbrandizzati e con garanzia di 24 mesi.