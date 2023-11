La telecamera di sorveglianza, in un periodo storico in cui purtroppo i furti all’interno delle abitazioni, e non solo, sono letteralmente saliti alle stelle, è fondamentale, non tanto per riuscire ad impedirli, quanto proprio per dormire sonni tranquilli e venire avvisati in tempo, nel momento in cui qualcuno tentasse l’intrusione. Sul mercato si trovano innumerevoli modelli differenti, alcuni dai prezzi incredibilmente elevati, altri più economici, come il prodotto disponibile su Amazon.

Di marca G-Homa, è una telecamera senza fili da wireless, è completamente impermeabile agli agenti atmosferici, data la certificazione IP65, con registrazione video al massimo in FullHD a 1080p a colori, e data la presenza del LED anteriore, è possibile godere anche della medesime visione a colori durante le ore notturne. E’ presente altresì un sensore di movimento, che permette di inviare la notifica nel momento in cui si scopre la presenza di un intruso, e data la presenza di altoparlante e microfono, si ha la comunicazione a due VIE con sirena integrata.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Telecamera di videosorveglianza economica su Amazon

La telecamera di sorveglianza più intelligente del mercato è in vendita ad un prezzo assolutamente conveniente per l’utente finale, infatti dato il listino di 54,59 euro, Amazon ha già scelto di applicare uno sconto dell’8%, portandola ad un prezzo di 49,99 euro, che risulta ulteriormente ridotto del 20% con l’applicazione del coupon in pagina, raggiungendo così la spesa finale di 39,99 euro.

Il controllo del terminale avviene da remoto, grazie alla connessione WiFi (solo 2.4GHz), e la presenza di una applicazione mobile che può essere installata gratuitamente su iOS e Android. Non sono previsti abbonamenti di vario tipo per la registrazione sul cloud.