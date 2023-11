Il Natale è ormai alle porte, e scommettiamo che tantissimi di voi staranno già pensando ad una delle operazioni più amate del pubblico: fare l’Albero di Natale. Se arrivati a questo punto siete ancora alla ricerca di una stringa di luci LED, da aggiungere ad esempio a quelle già presenti sullo stesso, abbiamo per voi una soluzione ad hoc, sempre grazie ad Amazon.

In promozione in occasione del Black Friday possiamo trovare la stringa di luci LED a batteria da ben 12 metri, con funzionamento a pile (tre stilo da inserire direttamente nell’apposito spazio), con filo di rame e facilissimo posizionamento. I led sono distribuiti ogni 10 centimetri, mentre l’accensione è facilitata dalla presenza dell’apposito pulsante al termine del filo stesso.

Luci LED a soli 3€: il Natale è salvo

Una vera e propria ghirlanda di luci ad un prezzo estremamente basso, questo è ciò che vi attende su Amazon nei giorni correnti, riuscendo così a spendere solamente 3,99 euro per il suo acquisto, contro i 4,99 euro che invece erano previsti in origine (per un risparmio finale del 20% sul listino).

I LED inseriti all’interno sono a bassa temperatura, ciò sta a significare che non rischiate il surriscaldamento o che possano incendiare gli altri materiali a cui verranno effettivamente appoggiati. Sono luci da interno, non tanto per i led in sè, quanto per la scatola delle batterie che ha un grado di impermeabilità IP44.

Il controllo può avvenire solo ed esclusivamente tramite il pulsante fisico, non è prevista la presenza di una applicazione mobile, o comunque di una connettività WiFi che ne permetta il collegamento alla rete.