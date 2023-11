Il Black Friday è alle porte, e Amazon ha preparato offerte irresistibili su una vasta gamma di dispositivi tecnologici di ultima generazione. Se sei alla ricerca di affari incredibili, non perdere l’opportunità di risparmiare su prodotti di alta qualità, tra cui gli auricolari OPPO Enco Buds2.

Solo per pochi giorni, potresti avere a casa questo fantastico prodotto ad un prezzo incredibilmente ridotto. Con uno sconto straordinario di 50€, il loro costo scende da 49,99€ a soli 24,99€! Non lasciarti sfuggire questa occasione unica.

Caratteristiche Principali degli auricolari OPPO su Amazon

Gli auricolari Oppo Enco Buds2 in ear, nella raffinata tonalità nera, uniscono prestazioni audio straordinarie a un design elegante. Scopriamo insieme le caratteristiche chiave che li rendono un’opzione eccezionale.

Per prima cosa, sono equipaggiati con un potente woofer da 11mm, offrendo bassi profondi e dettagli sonori impressionanti. Sia che tu stia ascoltando la tua musica preferita o impegnato in una chiamata, la potenza di questo dispositivo garantisce un audio senza compromessi. Con la tecnologia di riduzione del rumore passiva, gli auricolari offrono un isolamento acustico tale da oscurare i suoni circostanti. La cancellazione del rumore in chiamata AI assicura invece che la tua voce venga trasmessa chiaramente, anche in ambienti molto chiassosi.

Con una sensibilità degli speaker misurata a 101dB @ 1kHz, tutte le note, sia basse che alte, vengono riprodotte con una nitidezza straordinaria, consentendoti di percepire ogni dettaglio. La batteria da 40mAh degli auricolari e la custodia di ricarica da 460mAh assicurano una lunga durata. La tecnologia Bluetooth 5.2 degli auricolari in promo su Amazon garantisce una connessione stabile e senza problemi con i tuoi dispositivi. Goditi la libertà di muoverti senza fili, mantenendo una qualità audio costante.

Posseggono anche una classificazione IPX4 per l’impermeabilità, così da essere protetti da schizzi d’acqua e sudore. La confezione include gli auricolari, una custodia power bank e tre misure di inserti in silicone per una vestibilità personalizzata. La compatibilità con Android e ColorOS, infine, dona un utilizzo ottimale su una vasta gamma di dispositivi. Gli Oppo Enco Buds2 in Ear offrono un’esperienza di ascolto di alta qualità in un pacchetto elegante e funzionale, non farteli sfuggire e acquistali su Amazon.