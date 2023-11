In attesa del periodo dell’anno più atteso di sempre, WindTre, uno dei principali operatori telefonici italiani, lancia una super offerta per tutti i suoi nuovi clienti.

Stiamo parlando della Christmas Card. La promo ideata per festeggiare al meglio l’arrivo del Natale e dei suoi giorni di festa.

La promo Christmas Card consentirà di ottenere 50 giga di Internet in più sul proprio piano tariffario, ogni mese e per tre mesi consecutivi.

Essa si divide in due pacchetti, ognuno con i propri servizi inclusi. Tuttavia, con entrambe le proposte potrete contare anche sui servizi aggiuntivi di Segreteria telefonica ad ascolto gratuito e sul servizio “Ti ho cercato” di WindTre.

Christmas Card di WindTre: Scegli il piano che preferisci

L’offerta WindTre Christmas Card, come detto, include due pacchetti tra cui scegliere. Essi sono:

Christmas Card 150 . Al prezzo di 19.90 euro al mese, offre ben 150 GB di connessione dati;

. Al prezzo di al mese, offre ben di connessione dati; Christmas Card 250. Al prezzo di 24.98 euro al mese, offre 250 GB di connessione dati.

Entrambi i pacchetti sono attivabili entro il 17 Dicembre 2023. Tuttavia, è probabile che questa data sarà prorogata, ma non ne siamo ancora completamente certi. Dunque, se siete interessati, vi consigliamo di attivarla al più presto.

Inoltre, per tutti coloro che decideranno di attivare uno dei due pacchetti promozionali utilizzando una carta prepagata o il servizio di Easy Pay come modalità di pagamento, potranno scegliere di aggiungere anche altre opzioni.

Tra cui:

Più Sicuri Mobile . Questa funzione ti consente di navigare su internet in massima sicurezza, in quanto WindTre si occuperà di preservare la tua privacy online e di difendere i tuoi account da eventuali attacchi hacker. L’opzione è attivabile con l’aggiunta di soli 0.99 centesimi di euro , al mese sul piano tariffario scelto (a partire dalla seconda mensilità).

. Questa funzione ti consente di in quanto WindTre si occuperà di preservare la tua privacy online e di difendere i tuoi account da eventuali attacchi hacker. L’opzione è attivabile con l’aggiunta di soli , al mese sul piano tariffario scelto (a partire dalla seconda mensilità). Più Sicuri Mobile Pro. Ancora più efficiente e sicura, con l’aggiunta di 1.99 euro al mese. Sempre a partire dalla seconda mensilità dall’attivazione della suddetta offerta.

In tutti i casi, i clienti WindTre, avranno la possibilità di disattivare tali opzioni in qualsiasi momento e senza alcun costo aggiuntivo.

Il Natale è tutta un’altra esperienza da vivere con le fantastiche promo targate WindTre.