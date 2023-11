Con l’arrivo del Natale è sempre bello vedere nuovi contenuti dedicati, soprattutto quando questi contenuti si basano su personaggi e storie che abbiamo tanto amato. Questo Netflix lo sa e quest’anno sta per tornare con la seconda stagione della serie “Odio il Natale”. La serie sbarcherà sulla nota piattaforma di streaming a partire dal prossimo 7 dicembre.

“Odio il Natale” presto su Netflix

Questa seconda stagione di “Odio il Natale”, prodotto sempre da Luca e Matilde Bernabei ed è diretta da Laura Chiossone. La scorsa stagione è terminata con un punto interrogativo, ed ora finalmente è arrivato il momento di scoprire chi ha suonato alla porta di Gianna la Vigilia di Natale. Da quella sera è passato un anno e ritroviamo la nostra Gianna non più single. Dunque, per la prima volta sembra che Natale per la nostra protagonista stia per arrivare con il sorriso. Sembra però che proprio all’ultimo momento le cose verranno nuovamente incasinate. Le circostanze porteranno Gianna a commettere un errore imperdonabile che finirà per rompere la sua relazione. Ed ecco che parte un nuovo countdown, ora Gianna deve chiedere l’aiuto della magia natalizia per riuscire a conquistare di nuovo il suo ex. Quest’anno la cena di Natale deve essere organizzata proprio da Gianna e chissà quanti imprevisti arriveranno a scompigliare la vita della nostra protagonista.

Stanno per tornare le disavventure di Gianna che prima sembra finalmente pronta ad affrontare il suo primo Natale in coppia. Eppure, anche questa volta, sarà proprio il Natale a portare nuovamente scompiglio nella sua vita. Gianna, interpretata da Pilar Fogliati, si ritroverà a dover fare i conti con un nuovo conto alla rovescia e molti altri imprevisti. Anche in questa stagione la Fogliati è accompagnata da attori quali Beatrice Arnera che interpreta il personaggio di Titti, Fiorenza Pieri che interpreta Margherita, Nicolas Maupas che interpreta Davide. E non solo. ci saranno anche Glen Blackhall nei panni di Umberto, Massimo Rigo in quelli di Pietro, Sabrina Paravicini nel ruolo di Marta e Simonetta Solder che interpreta la Caposala.

Oltre ai vecchi personaggi che abbiamo imparato ad amare, subentreranno anche nuovi interpreti come Pierpaolo Spollon (Filippo), Fortunato Cerlino (Elio), Matteo Martari (Alessandro), Chiara Bono (Monica) e Jenny De Nucci (Stella).