DOOGEE lancia due nuovi smartphone: Smini e N50 Pro

DOOGEE annuncia oggi due nuovi smartphone, che si aggiungono all’incredibile catalogo dell’azienda, stiamo parlando di un rugged phone, Smini, ed un dispositivo più classico, N50 Pro, entrambi con l’intento di rivoluzionare completamente la fotografia all’aria aperta, a prescindere dalla condizioni atmosferiche.

DOOGEE Smini – un piccolo rugged phone

DOOGEE Smini è un piccolo smartphone, dal peso di soli 155 grammi e capace di raggiungere dimensioni di 133 x 60 x 13,5 millimetri, disponibile in tre colorazioni differenti, con pulsante di accesso rapido alle applicazioni più utilizzate. La novità più grande del dispositivo è rappresentata dalla presenza di un display posteriore, con accesso alle informazioni di stato, tra cui ora, carica della batteria, stato della carica, temperatura, umidità e simili.

Anteriormente, al contrario, è posizionato un pannello da 4,5 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione qHD+, che presenta certificazione IP68 e IP69K, oltre al rispetto degli standard militari MIL-STD-810H. Sotto il cofano trova posto il processore Helio G99 di MediaTek, un octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz e processo produttivo a 6 nanometri. Sono ben 15 i giga di RAM complessivi (comprensivi anche dei 7GB di estensione virtuale), e 256GB di memoria interna (incrementabile fino a 2TB con la microSD). Il comparto fotografico è composto da due sensori, il principale da 50 megapixel ed il secondario da 2 megapixel, utilizzato per le macro, accoppiati con un sensore principale da 8 megapixel.

Il sistema operativo è Android 13, la batteria è da 3000mAh, con ricarica rapida a 18W. Tra le altre specifiche d’interesse troviamo il chip GPS integrato, il riconoscimento facciale e delle impronte, il WiFi dual-band, NFC e la presenza dello slot per due SIM.

DOOGEE N50 Pro – forte attenzione alla fotografia

DOOGEE N50 Pro rivoluziona completamente il design, con bordi arrotondati, colori e scocca molto alla moda, ma allo stesso focalizza la propria attenzione sul comparto fotografico. Il dispositivo ha un sensore principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale (prodotto da Samsung), ed un 2 megapixel utilizzato per le macro; a completare il tutto troviamo un sensore anteriore da 8 megapixel (sempre a firma Samsung).

Il processore è un octa-core con 20GB di RAM (di cui 12GB virtuali) e 256GB di memoria interna (con espansione della memoria fino a 1TB con microSD). Il sistema operativo è Android 13, mentre la nostra attenzione è catturata dal display da 6,52 pollici con risoluzione HD+ ad alte prestazioni.

Lo smartphone può essere facilmente trasportato con il peso di soli 187 grammi, disponibile in vari colori, mentre la multimedialità non sarà un problema con l’audio di alta qualità, o la batteria da 4200mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W. Le ultime specifiche tecniche parlano di supporto al dual SIM, WiFi dual-band, GPS, sblocco con il viso e riconoscimento delle impronte e non solo.

I due smartphone saranno presto acquistabili su AliExpress, DoogeeMall e Amazon.